طريقة إعداد البقسماط في المنزل واستخدامه في وصفة الدجاج الكرسبي

البقسماط هو في الأصل خبز مجفف يتم تجفيفه فترة طويلة ومن ثم طحنه ليصل لنا بهذا القوام الناعم الذي يشبه حبات الرمل، ليستخدم بعد ذلك في عدة وصفات مختلفة خاصةً الدجاج الكرسبي وأصابع جبن الموتزاريلا وأنواع أخرى متنوعة من وصفات الطعام، لهذا يتم الاحتياج إليه كثيرًا في المطبخ وبدلًا من شرائه وصرف الكثير من المال بكل مرة، يمكننا عمل البقسماط في المنزل بسهولة.

طريقة إعداد البقسماط في المنزل

يحتاج البقسماط المنزلي إلى مكون واحد فقط وهو خبز التوست حيث نحتاج إلى أربع إلى خمس شرائح من خبز التوست ومن ثم تنفيذ خطوات الإعداد القادمة:

أولًا نجهز الفرن ويتم إشعاله على حرارة لا تقل عن 180 درجة مئوية. نحضر صينية فرن كبيرة وواسعة لوضع قطع التوست بها بجانب بعضها بشكل مستوي. وتوضع تلك الصينية في الفرن لمدة من خمس حتى ثماني دقائق حسب الوقت المطلوب من أجل اكتساب الجزء العلوي من التوست للون الذهبي. ومن ثم قلب قطع التوست للناحية السفلية لبضع دقائق أيضًا من أجل التأكد من اكتسابها للون الذهبي. بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن ونبدأ بتكسير التوست بعد تحميصه. المرحلة التالية من أجل تنعيم الخبز أكثر ليصل لنفس قوام البقسماط وهي بوضعه في الخلاط الكهربي والبدء في الطحن. وبذلك يصبح البقسماط جاهزًا للاستخدام حيث يتم تخزينه في وعاء من الزجاج وغلقه جيدًا لحين الاستخدام.

وصفة الدجاج الكرسبي بالبقسماط

ومن أشهر الوصفات التي تعتمد على البقسماط هي وجبة الدجاج بالبقسماط حيث تتكون من:

أربع قطع دجاج يفضل صدور وتكون مخلية.

كوبان دقيق منخول.

ربع كوب عصير ليمون.

كوب ونصف زيت نباتي.

حبتان بيض.

مقدار حسب الذوق من بودرة الفلفل الأسمر والملح.

حبة بصل مبشورة ناعم.

مقدار من البقسماط حسب الاحتياج.

طريقة عمل الدجاج بالبقسماط