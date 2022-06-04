طريقة أيس كريم اقتصادي و مغذي في دقائق
الجو حر و الأيس كريم من أفضل المرطبات اللي بيحبها الكبار و الصغار, وعلشان تحصلي على أيس كريم مغذي و اقتصادي و كمان تضمني نظافته , بانقدملك أسهل طريقة لعمل أيس كريم في البيت في دقائق:
المقادير:
- لتر حليب.
- 2كوب كريم شانتيه خام.
- 3 ملعقة كبيرة حليب بودر.
- كوب سكر.
- 3 ملعقة كبيرة نشا.
- كوب من الحليب المثلج.
الأطعمة:
- صوص كراميل.
- شوكليت شيبس.
- باكو بسكويت أوريو.2 مكعبات جبن كيري.
- مكسرات.
- بسكويت سادة مكسر.
- فراولة مجمدة.
- ملعقة كبيرة عسل أبيض.
- ألوان طعام صحية.
الطريقة:
1- يولتر الحليب و النشا و الحليب البودرو السكر في حلة, تقلب المكونات على البارد,ثم ترفع على النار مع التقيب, حتى يتجانس الخليط و يغلي ,ثم نرفعها من على النار.
2- بعد ان يبرد الخليط, يتم إضافة الكريم شانتيه الخام عليهاثم إضافة الحليب المثلج, وخفق المكونات بالمضرب الكهربائيحتى يتضاعف القوام.
3- يتم تقسيم الخليط على بولات و اضافة أول طعم ,البسكويت الأوريو المكسر مع التقليب.
4- إضافة الطعم الثاني, الكريم كراميل و المكسرات و تقليبهم.
5- لعمل الطعم الثالث يتم خفق الجبن الكيري و المربى و خلطهم جيدا و إضافتهم إلى العلبة الثالثة, وإضافة البسكويت المكسر اليهم و التقليب.
6- وضع الفراولة و العسل في الكبة مع إضافة اللون الأحمر و تقليبهم و إضافتهم إلى الطعم الأخير .
7- تحفظ العلب لمدة يوم كامل في الفريزر قبل الإستخدام.