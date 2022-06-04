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طريقة أيس كريم اقتصادي و مغذي في دقائق

الجو حر و الأيس كريم من أفضل المرطبات اللي بيحبها الكبار و الصغار, وعلشان تحصلي على أيس كريم مغذي و اقتصادي و كمان تضمني نظافته , بانقدملك أسهل طريقة لعمل أيس كريم في البيت في دقائق:

المقادير:

لتر حليب.

2كوب كريم شانتيه خام.

3 ملعقة كبيرة حليب بودر.

كوب سكر.

3 ملعقة كبيرة نشا.

كوب من الحليب المثلج.

الأطعمة:

صوص كراميل.

شوكليت شيبس.

باكو بسكويت أوريو.2 مكعبات جبن كيري.

مكسرات.

بسكويت سادة مكسر.

فراولة مجمدة.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ألوان طعام صحية.

الطريقة:

1- يولتر الحليب و النشا و الحليب البودرو السكر في حلة, تقلب المكونات على البارد,ثم ترفع على النار مع التقيب, حتى يتجانس الخليط و يغلي ,ثم نرفعها من على النار.

2- بعد ان يبرد الخليط, يتم إضافة الكريم شانتيه الخام عليهاثم إضافة الحليب المثلج, وخفق المكونات بالمضرب الكهربائيحتى يتضاعف القوام.

3- يتم تقسيم الخليط على بولات و اضافة أول طعم ,البسكويت الأوريو المكسر مع التقليب.

4- إضافة الطعم الثاني, الكريم كراميل و المكسرات و تقليبهم.

5- لعمل الطعم الثالث يتم خفق الجبن الكيري و المربى و خلطهم جيدا و إضافتهم إلى العلبة الثالثة, وإضافة البسكويت المكسر اليهم و التقليب.

6- وضع الفراولة و العسل في الكبة مع إضافة اللون الأحمر و تقليبهم و إضافتهم إلى الطعم الأخير .

7- تحفظ العلب لمدة يوم كامل في الفريزر قبل الإستخدام.