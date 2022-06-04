وصفات طبخ

طريقة أيس كريم اقتصادي و مغذي في دقائق

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الجو حر و الأيس كريم من أفضل المرطبات اللي بيحبها الكبار و الصغار, وعلشان تحصلي على أيس كريم مغذي و اقتصادي و كمان تضمني نظافته , بانقدملك أسهل طريقة لعمل أيس كريم في البيت في دقائق:

طريقة أيس كريم اقتصادي و مغذي في دقائق 2 4/6/2022 - 12:53 ص

المقادير:

  • لتر حليب.
  • 2كوب كريم شانتيه خام.
  • 3 ملعقة كبيرة حليب بودر.
  • كوب سكر.
  • 3 ملعقة كبيرة نشا.
  • كوب من الحليب المثلج.

طريقة أيس كريم اقتصادي و مغذي في دقائق 1 4/6/2022 - 12:53 ص

الأطعمة:

  • صوص كراميل.
  • شوكليت شيبس.
  • باكو بسكويت أوريو.2 مكعبات جبن كيري.
  • مكسرات.
  •  بسكويت سادة مكسر.
  • فراولة مجمدة.
  • ملعقة كبيرة عسل أبيض.
  • ألوان طعام صحية.

الطريقة:

1- يولتر الحليب و النشا و الحليب البودرو السكر في حلة, تقلب المكونات على البارد,ثم ترفع  على النار مع التقيب, حتى يتجانس الخليط و يغلي ,ثم نرفعها من على النار.

2- بعد ان يبرد الخليط, يتم إضافة الكريم شانتيه  الخام عليهاثم إضافة الحليب المثلج, وخفق المكونات بالمضرب الكهربائيحتى يتضاعف القوام.

3- يتم تقسيم الخليط على بولات و اضافة أول طعم ,البسكويت الأوريو المكسر مع التقليب.

4- إضافة الطعم الثاني, الكريم كراميل و المكسرات و تقليبهم.

5- لعمل الطعم الثالث يتم خفق الجبن الكيري و المربى و خلطهم جيدا و إضافتهم إلى العلبة الثالثة, وإضافة البسكويت المكسر اليهم و التقليب.

6- وضع الفراولة و العسل في الكبة مع إضافة اللون الأحمر و تقليبهم و إضافتهم إلى الطعم الأخير .

7- تحفظ العلب لمدة يوم كامل في الفريزر قبل  الإستخدام.

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شيرين إحسان

صحفيةمصرية,عضو نقابةالصحفيين,بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة,قسم صحافة,ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس,عضو جمعية كتاب البيئة و التنمية,مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية,عملت بالعديد من الصحف و المواقع المصرية.


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