يفضل الكثير من الناس فى مختلف أنحاء العالم وجبة الدجاج الصينى، فمن المعروف أن الطعام الصينى يحتوى على الكثير من الخضار والمكونات الطازجة، وسوف نشرح لك طريقة تحضير طبق الدجاج بالخضار والسمسم على الطريقة الصينية بطريقة سهلة وسريعة، يمكن تقديمه مع الأرز المبهر أو الأرز الأبيض، فهو من الوجبات المفضلة والمفيدة صحيا لما يحتوى عليه من قيم غذائية عالية لوجود نسب كبيرة من البروتين والخضار.

مكونات طبق الدجاج بالخضار والسمسم

كيلو من صدور الدجاج المخلى بدون جلد.

كوب من الجزر مقطع مكعبات.

كوب من البروكلى مقطع وحدات صغيرة.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2 ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من السمسم للتزيين.

طريقة تحضير وجبة الدجاج بالخضار والسمسم