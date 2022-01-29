طبق الدجاج بالخضار والسمسم على الطريقة الصينية
يفضل الكثير من الناس فى مختلف أنحاء العالم وجبة الدجاج الصينى، فمن المعروف أن الطعام الصينى يحتوى على الكثير من الخضار والمكونات الطازجة، وسوف نشرح لك طريقة تحضير طبق الدجاج بالخضار والسمسم على الطريقة الصينية بطريقة سهلة وسريعة، يمكن تقديمه مع الأرز المبهر أو الأرز الأبيض، فهو من الوجبات المفضلة والمفيدة صحيا لما يحتوى عليه من قيم غذائية عالية لوجود نسب كبيرة من البروتين والخضار.
مكونات طبق الدجاج بالخضار والسمسم
- كيلو من صدور الدجاج المخلى بدون جلد.
- كوب من الجزر مقطع مكعبات.
- كوب من البروكلى مقطع وحدات صغيرة.
- ملعقة كبيرة من خل التفاح.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الصويا صوص.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- 2 ملعقة صغيرة من زيت السمسم.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- ملعقة كبيرة من السمسم للتزيين.
طريقة تحضير وجبة الدجاج بالخضار والسمسم
- تغسل صدور الدجاج وتجفف جيدا.
- يقطع الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- يسلق الجزر والبروكلى فى ماء مغلى لمدة عشرة دقائق، ثم يصفى من الماء.
- فى وعاء صغير يخلط النشا مع ملعقتين من الماء والصويا صوص والعسل النحل والخل، ويترك جانبا.
- على نار فوق المتوسطة وليست عالية توضع مقلاة عميقة، ويوضع بها زيت جوز الهند حتى يسخن.
- يضاف البصل إلى الزيت ويشوح قليلا حتى يتغير لونه.
- يوضع فى المقلاة مكعبات الدجاج وتقلب جيدا حت تنضج من جميع الاتجاهات.
- يضاف الزنجبيل والثوم المهروس.
- يضاف الجزر والبروكلى المسلوق على الخليط لمدة دقيقتين.
- يضاف خليط الصويا صوص والعسل النحل والخل، وتترك على النار لمدة ثلاثة دقائق.
- ترفع المقلاة من على النار، ويضاف عليها زيت السمسم.
- يوضع فى طبق التقديم ويرش بحبوب السمسم للتزيين.