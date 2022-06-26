شوربة السي فود بالكريمة والجمبري والكابوريا والكاليماري

شوربة السي فود من أكثر أنواع الشرب فائدة، فهي مليئة بأغلب أنواع الفيتامينات الطبيعية مثل الكالسيوم الموجود في اللبن والكريمة اللباني، والفسفور الموجود في فواكه البحر المميزة مثل الجمبري والكابوريا والكاليماري والسبيط، فهي من ألذ الشرب في الطعم وافيدها ومن الممكن عمل شوربة سي فود دايت باستبدال اللبن كامل الدسم باللبن خالي الدسم وكريمة منزوعة الدسم بدلاً من الكريمة اللباني فإليكم بالخطوات والصور طريقة تحضير شوربة السي فود بالكريمة وفواكه البحر.

مكونات شوربة السي فود بالكريمة والجمبري

تحضير ربع كيلو جمبري بلدي طازج لما فيه من فوائد، لأن الجمبري المجمد قليل الفائدة ويحمل الوزن ماء محمد غير أنه يختلف في الطعم، نقوم بتقشير الجمبري ونزع الخيط الأسود الرفيع من ظهر الجمبري يفضل متوسط الحجم، ثم نقوم بنقع الجمبري في ملح وخل ودقيق لإزالة رائحة الزفاره وتنظيفه جيداً، ثم غسله بالماء الفاتر ووضعه في مصفاة.

تحضير اثنين كابوريا متوسطة الحجم وغسلها جيدا بالخل والملح والليمون وشطفها ثم نقوم بتقسيمها لنصفين ووضعها في مصفاة مع الجمبري.

نقوم بتجهيز قطعتين كاليماري وقطعتين سبيط، وتنظيفهم ونزع القشرة الخارجية وتنظيف الأرجل ونزع القشرة منهم، وإزالة العين والصبغة السوداء منهم، ثم تقطيعهم لشرايط متساوية وغسلهم جيداً بالملح والخل والليمون والدقيق ثم شطفهم ووضعهم في مصفاة.

تجهيز اتنين كوب لبن كامل الدسم أو خالي الدسم على حسب الرغبة وربع كيلو كريمة لباني.

تحضير ملعقة من الملح ونصف ملعقة فلفل أبيض وبهارات أسماك ملعقة، وفصين ثوم مفروم.

ملعقتين زيت ذرة، وكوب ماء مغلي.

تحضير شوربة السي فود بالكريمة

نقوم بخلط الجمبري والكابوريا والكاليماري والبسيط ووضعهم مع كوب ماء مغلي على نار هادئة.

نقوم بإضافة الملح والفلفل الأبيض وبهارات السمك وملعقتين زيت ذره وفصين ثوم مفروم للخليط على النار.

نقوم بخلط كوبين اللبن كامل الدسم والكريمة وخفقهم بمضرب البيض أو المضرب اليدوي حتى امتزاج القوام، ثم إضافة الخليط إلى الجمبري والكابوريا والكاليماري والسبيط على النار الهادئة مع التقليب المستمر، ثم إضافة ماء حسب الرغبة حتى تنضج فواكه البحر مع الشوربة.

نقوب بوضع الخليط في أطباق الشوربة، ويقدم دافئ مع أرز أحمر وسلطة خضراء وسلطة طحينة.