سهلة وسريعة .. طريقة عمل سباجيتي الطماطم على الطريقة الكورية بالمشروم والسجق
المطبخ الكوري يتميز بالعديد من الوصفات السهلة الصنع والتحضير والتي تتميز بمذاق رائع، فهناك العديد والعديد من الوصفات الشهية المختلفة التي تتناسب مع طعامنا ويمكننا تذوقها والاستمتاع بها كثيرًا من جهة، ومن الجهة الأخرى تجديد وصفات المائدة وكسر روتين الطعام، في السياق التالي نقدم لك طريقة عمل سباجيتي الطماطم على الطريقة الكورية بالمشروم وجبن البارميزان، تابع للتعرف على المزيد من التفاصيل.
طريقة عمل سباجيتي الطماطم
أولًا وقبل التطرق لطريقة التحضير وخطواتها، يتجلى علينا التعرف على مكونات الوصفة ومقاديرها، وهي تأتي على النحو التالي:
- 250 جرام من المكرونة السباجيتي.
- صلصة طماطم.
- 10 فصوص من الثوم.
- 5 قطع من المشروم “الفطر الأبيض”.
- 10 ثمرات طماطم كرزية “صغيرة الحجم” – “شيري”.
- كمية مناسبة من زيت الزيتون.
- جبن بارميزان.
- 125 جرام من السجق.
- حبة بصل متوسطة الحجم.
- حفنة من البروكلي.
- القليل من الملح.
- كزبرة ناشفة.
- كمون.
- فلفل أسود.
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طريقة التحضير
- ضع ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في الماء المغلي في إناء على النار.
- ضع المكرونة السباجيتي، واتركها للغلي في الماء لمدة 8 دقائق تقريبًا.
- يتم تصفيتها من الماء.
- يتم تقطيع البروكلي إلى قطع صغيرة في الحجم، ثم يتم إضافة نصف ملعقة صغيرة الملح الملح في الماء المغلي في إناء على النار.
- أضف البروكلي ويترك حتى السلق قليلًا، ثم يتم نشله وشطفه بالماء البارد.
- يتم تقطيع كل من الطماطم والثوم والمشروم والسجق والبصل إلى قطع صغيرة في الحجم.
- في مقلاة على النار أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- أضف الثوم والبصل ويتم التقليب حتى يصبح لون البصل نصف شفاف.
- أضف السجق ويتم التقليب.
- ثم أضف الصلصة والطماطم والمشروم والبروكلي ويتم التقليب جيدًا.
- بعدها عليك بإضافة المكرونة المسلوقة مع الاستمرار في التقليب على النار.
- ترفع من على النار وتوضع في طبق التقديم.
- تقدم وبالهناء والشفاء.