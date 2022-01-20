سهلة وسريعة .. طريقة عمل سباجيتي الطماطم على الطريقة الكورية بالمشروم والسجق

المطبخ الكوري يتميز بالعديد من الوصفات السهلة الصنع والتحضير والتي تتميز بمذاق رائع، فهناك العديد والعديد من الوصفات الشهية المختلفة التي تتناسب مع طعامنا ويمكننا تذوقها والاستمتاع بها كثيرًا من جهة، ومن الجهة الأخرى تجديد وصفات المائدة وكسر روتين الطعام، في السياق التالي نقدم لك طريقة عمل سباجيتي الطماطم على الطريقة الكورية بالمشروم وجبن البارميزان، تابع للتعرف على المزيد من التفاصيل.

طريقة عمل سباجيتي الطماطم

أولًا وقبل التطرق لطريقة التحضير وخطواتها، يتجلى علينا التعرف على مكونات الوصفة ومقاديرها، وهي تأتي على النحو التالي:

250 جرام من المكرونة السباجيتي.

صلصة طماطم.

10 فصوص من الثوم.

5 قطع من المشروم “الفطر الأبيض”.

10 ثمرات طماطم كرزية “صغيرة الحجم” – “شيري”.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

جبن بارميزان.

125 جرام من السجق.

حبة بصل متوسطة الحجم.

حفنة من البروكلي.

القليل من الملح.

كزبرة ناشفة.

كمون.

فلفل أسود.

طريقة التحضير