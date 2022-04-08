لا يوجد تقييمات حتى الآن، كن أول من يعطي تقييم!

سلطة الكول سلو بطريقة المطاعم على سفرتك في رمضان

تعدّ سلطة الكول سلو من أفضل أنواع السلطة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث تتسم بمذاقها الشهي ويتم تقديمها بجانب الكثير من المأكولات الأساسية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير سلطة الكول سلو.

طريقة تحضير سلطة الكول سلو:

يتم تحضير سلطة الكول سلو بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير:

كأسان من الملفوف الأخضر ويتم فرمه.

جزرتان حجمهم كبير ثم يتم تقشيرهم وبشرهم برش ناعم.

ست ملاعق من المايونيز.

ست ملاعق من السكر الأبيض الخشن.

كأس من اللبن الزبادي.

ملعقتان من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الخل الأبيض.

خطوات التحضير:

يتم تحضير سلطة الكول سلو بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

الحصول على آلة برش الملفوف ثم يتم برش الملفوف لقطع صغيرة وناعمة.

بعد ذلك يتم إضافة الجزر المبشور على الملفوف ويتم خلطهم سويًا مع بعض البعض.

ثم يتم إضافة السكر على خليط الخضار ويتم التقليب لحين أن يختلط السكر مع الملفوف والجزر وستلاحظون على الفور خروج المياه من الخضار وذلك بسبب إضافة السكر.

بعد ذلك يتم وضع الخضار في مصفاة ويتم تركه فيه لمدة ساعة من أجل التأكد من تصفية الخضار من المياه.

يتم بعد ذلك وضع الخضار في إناء عميق.

ثم يتم خلط المايونيز واللبن والملح والفلفل والخل في إناء.

بعد ذلك يتم خلط الخضروات مع المايونيز مع الاستمرار في التقليب لحين أن تختلط كافة المقادير.

يتم تغطية الإناء بالنيلون ثم يتم وضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.