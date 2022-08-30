سر طريقة عمل دجاج الفريد تشكن المقرمشه في المنزل وسر الخلطة الأصلية
الدجاج من أهم الأكلات المميزة التي يفضلها الكثير من الناس بشكل كبير، ويتم تناولها بأكثر من وصفة ومن طريقة، ولكن قد تشتهر طريقة كنتاكي المميزة بشكل كبير، وذلك لان لها طعم وقرمشة شهية تجعلها من أفضل الأصناف التي يعشقها الكثير في بلاد العالم، ويتم تناولها في مطاعم كنتاكي المنتشرة، والان يمكنكم القيام بعمل دجاج كنتاكي في المنزل بخطوات بسيطة بنفس الطعم والشكل، تابعو معنا المقال للتعرف على طريقة التحضير بكل سهولة وبخطوات محدودة.
طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل
يمكنكم تجهيز خلطة كنتاكي السرية التي يبحث عنها الكثير من ربات البيوت للقيام بتجهيز الذ واجمل دجاج مقرمش مثل المطاعم تمامًا بشكل أمن وصحي وغير مكلف، وخطوات التحضير كالآتي:
المكونات
- دجاجة واحدة من متوسطة الحجم يتم تقطيعها الى ٦ قطع.
- كوب من الدقيق.
- اربع ملاعق كبار من النشا.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة واحدة صغيرة من البصل البودرة.
- ربع ملعقة بابريكا.
- رشة فلفل اسود.
- ملعقة من الملح.
- كمية مناسبة من الدقيق.
- نصف كوب من المياه.
- زيت غزير القلي.
طريقة التحضيىر
- يتم غسل الدجاج جيدًا وهي أول خطوة ليتم التحضير بشكل افضل، والتخلص من اي رائحة زفارة تتواجد بها.
- بعد ذلك يتم إحضار طبق غويط، ويتم وضع به الدقيق مع إضافة الملح اليه، والتواصل التي قد تم تحضيرها وهي مثل الكركم، والبصل البودرة والثوم البودرة، وايضًا البابريكا.
- تقلب المكونات مع بعضها البعض جيدًا ثم يتم بعد ذلك إضافة النشا، والبيكنج باودر أيضًا إلى المكونات.
- بعد ذلك لابد مو إعادة خلط المكونات مرة أخرى.
- يتم إضافة الماء شكل تدريجي إلى المكونات حتى تتكون عجينة سائله.
- تغمس قطع الدجاج بداخل الخليط حتى يغطى بالكامل بهذه المكونات.
- ثم يتم وضعها في طبق اخر له دقيق جاف حتى تغطى به أيضًا.
- بعد ذلك توضع قطع الدجاج في مقلاه غويطة بها زيت غزير ساخن، ويتم خفض النار حتى تنضج جيدًا من الداخل.
- تترك للحصول على اللون الذهبي المميز.
- بعد انتهاء النضج يتم وضعها على ورق مطبخ وحتى يتم امتصاص اي زيوت بقطع الدجاج، ويتم تناولها مع اصابع البطاطس المقلية والكاتشب، وتقدم بألف هنا.