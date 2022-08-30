سر طريقة عمل دجاج الفريد تشكن المقرمشه في المنزل وسر الخلطة الأصلية

الدجاج من أهم الأكلات المميزة التي يفضلها الكثير من الناس بشكل كبير، ويتم تناولها بأكثر من وصفة ومن طريقة، ولكن قد تشتهر طريقة كنتاكي المميزة بشكل كبير، وذلك لان لها طعم وقرمشة شهية تجعلها من أفضل الأصناف التي يعشقها الكثير في بلاد العالم، ويتم تناولها في مطاعم كنتاكي المنتشرة، والان يمكنكم القيام بعمل دجاج كنتاكي في المنزل بخطوات بسيطة بنفس الطعم والشكل، تابعو معنا المقال للتعرف على طريقة التحضير بكل سهولة وبخطوات محدودة.

طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل

يمكنكم تجهيز خلطة كنتاكي السرية التي يبحث عنها الكثير من ربات البيوت للقيام بتجهيز الذ واجمل دجاج مقرمش مثل المطاعم تمامًا بشكل أمن وصحي وغير مكلف، وخطوات التحضير كالآتي:

المكونات

دجاجة واحدة من متوسطة الحجم يتم تقطيعها الى ٦ قطع.

كوب من الدقيق.

اربع ملاعق كبار من النشا.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة واحدة صغيرة من البصل البودرة.

ربع ملعقة بابريكا.

رشة فلفل اسود.

ملعقة من الملح.

كمية مناسبة من الدقيق.

نصف كوب من المياه.

زيت غزير القلي.

طريقة التحضيىر