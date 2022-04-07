ست الشاطرة إليكي وصفة أسهل تشيز كيك بنكهة الفراولة كطبق تحلية في رمضان

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يمكن لربات البيوت تقديم التشيز كيك كطبق تحلية في شهر رمضان المبارك في جميع العزومات، فهي من أشهى أطباق الحلويات حيث يتمتع الكثير من الأشخاص بمذاقها الشهي، ومن خلال مقالنا هذا نقدم لكي عزيزتي وصفة لصنع ألذ تشيز كيك بكريمة الفراولة في البيت بمكونات متوفرة في المطبخ.

مقادير تشيز كيك بالفراولة:

عدد 2 علبة من سويسرول الفراولة الجاهز. نصف كأس سكر. علبة من جيلي الفراولة. عدد 4 كؤوس من الفراولة المقطعة. كأس ونصف من الماء الدافئ. كأس كريمة سائلة. كأس القشطة. 200 جرام جبن كريمي طري. برش قشر البرتقال ما يعادل ملعقة صغيرة.

خطوات تحضير تشيز كيك بالفراولة كتحلية في رمضان: