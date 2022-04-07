ست الشاطرة إليكي وصفة أسهل تشيز كيك بنكهة الفراولة كطبق تحلية في رمضان
يمكن لربات البيوت تقديم التشيز كيك كطبق تحلية في شهر رمضان المبارك في جميع العزومات، فهي من أشهى أطباق الحلويات حيث يتمتع الكثير من الأشخاص بمذاقها الشهي، ومن خلال مقالنا هذا نقدم لكي عزيزتي وصفة لصنع ألذ تشيز كيك بكريمة الفراولة في البيت بمكونات متوفرة في المطبخ.
مقادير تشيز كيك بالفراولة:
- عدد 2 علبة من سويسرول الفراولة الجاهز.
- نصف كأس سكر.
- علبة من جيلي الفراولة.
- عدد 4 كؤوس من الفراولة المقطعة.
- كأس ونصف من الماء الدافئ.
- كأس كريمة سائلة.
- كأس القشطة.
- 200 جرام جبن كريمي طري.
- برش قشر البرتقال ما يعادل ملعقة صغيرة.
خطوات تحضير تشيز كيك بالفراولة كتحلية في رمضان:
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- أولا يجب تقطيع السويسرول الجاهز إلى شرائح.
- ثم نضع في بولة كبير كل من جيلي الفراولة والماء والسكر، ونقوم بعملية الخفق حتى تتجانس المكونات ونضعه يبرد.
- وبعدها نضع في كأس الخلاط القشطة و3 كؤوس من قطع الفراولة والكريمة السائلة وقشر البرتقال، ونقوم بضربهم في الخلاط الكهربائي.
- وبالتالي نضيف نصف الكمية من جيلي الفراولة في الخلاط والجبن الكريمي الطري، ونخفق جميع المكونات حتى نحصل على خليط كريمة الفراولة.
- نقوم بإحضار قالب الصينية ونضع فيها شرائح السويسرول، ويجب أيضا توزيع الشرائح في أطراف قالب الصينية.
- وبعد ذلك نقوم بسكب خليط كريمة الفراولة في قالب الصينية.
- إدخال التشيز كيك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، حتى تتماسك كريمة الفراولة.
- ثم نقوم بضرب باقي قطع الفراولة والجيلي في الخلاط حتى يصبح لدينا مزيج من الصوص الناعم.
- وأخيرا نوزع صوص الفراولة على طبقة الكريمة، ثم ندخل القالب التشيز كيك في الثلاجة حتى يتماسك ويبرد تماما.
- يقدم التشيز كيك بارد كتحلية في أطباق وبألف هنا للجميع.