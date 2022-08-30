ستربس الدجاج المقلية بتتبيله اللبن الرائب المقرمشه
يعد ستربس الدجاج المقلية بتتبيله اللبن الرائب من الاكلات المشهورة في المطاعم والمنازل ، هذه الاكلات سريعة التحضير ويمكن أن تقدم في العزائم بجانب شرائح البطاطس المحمرة و طبق من الأرز والسلطات سواء الخضراء أو البيضاء، تبحث الأمهات عن وجبات تجذب الاطفال وتفتح شهية هؤلاء الاطفال للأكل فمثل هذه الاصابع المقرمشة ستكون محببة اليهم، ويفضل أثناء عمل هذه الوصفة استخدام صدور الدجاج لتقطع علي شكل شرائح طويلة، من خلال موقعنا سوف نقدم لكم طريقة عمل ستربس الدجاج المقلية بتتبيله اللبن الرائب اللذيذة .
مكونات تحضير ستربس الدجاج
في المنزل
اليكم مكونات ستربس الدجاج المقلية بتتبيله اللبن الرائب ذات المذاق الشهي الرائع كالتالي:
- كيلو من صدور الدجاج منزوع الجلد و منزوع منه العظم.
- ثلاث أكواب من الحليب.
- ثلاث أكواب من الدقيق المنخول.
- بصلة صغيرة مقطعة شرائح.
- ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.
- ملعقتين كبيرتين من الثوم البودرة.
- ملعقتين كبيرتين من البصل البوردة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.
- ملعقة كبيرة من صوص الفلفل الحار.
التقديم
- بطاطس محمرة.
- المايونيز.
- الكاتشب.
طريقة التحضير
اليكم طريقة عمل ستربس الدجاج المقلية بتتبيله اللبن الرائب بخطوات بسيطة وسهلة كالتالي:
- نحضر وعاء كبير نقوم بوضع صدور الدجاج ونضيف إليه الماء ثم الملح ونتركها لمدة نصف ساعة.
- نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع فيه شرائح البصل المقطعة والفلفل الحار والفلفل الاسود والملح .
- ثم نضع صدور الدجاج في الخلطة السابقة وتترك لمدة ساعتين في الثلاجة .
- ثم نقوم بتحضير الخلطة السرية الجميلة نحضر كمية الدقيق والحليب واللبن الرائب ثم نضع الزعتر المجفف والفلفل الحار والفلفل الأسود البابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة وصوص الفلفل الحار نخلط المكونات جيدا ثم نقوم بوضع قطع الدجاج وتقلب جيدا .
- نحضر طاسة القلي ويجب أن يكون زيت القلي غزير وعلي درجة حرارة متوسطة.
- نقوم بقلي قطع الدجاج كلها.
- بعد الانتهاء من عملية القلي يتم تقديم قطع الدجاج في أطباق التقديم وبجانبها الارز والسلطة البيضاء والبطاطس المحمرة والمايونيز و الكاتشب وتقدم بالهنا والشفا.