ستربس الدجاج المقلية بتتبيله اللبن الرائب المقرمشه

يعد ستربس الدجاج المقلية بتتبيله اللبن الرائب من الاكلات المشهورة في المطاعم والمنازل ، هذه الاكلات سريعة التحضير ويمكن أن تقدم في العزائم بجانب شرائح البطاطس المحمرة و طبق من الأرز والسلطات سواء الخضراء أو البيضاء، تبحث الأمهات عن وجبات تجذب الاطفال وتفتح شهية هؤلاء الاطفال للأكل فمثل هذه الاصابع المقرمشة ستكون محببة اليهم، ويفضل أثناء عمل هذه الوصفة استخدام صدور الدجاج لتقطع علي شكل شرائح طويلة، من خلال موقعنا سوف نقدم لكم طريقة عمل ستربس الدجاج المقلية بتتبيله اللبن الرائب اللذيذة .

مكونات تحضير ستربس الدجاج

في المنزل

اليكم مكونات ستربس الدجاج المقلية بتتبيله اللبن الرائب ذات المذاق الشهي الرائع كالتالي:

كيلو من صدور الدجاج منزوع الجلد و منزوع منه العظم.

ثلاث أكواب من الحليب.

ثلاث أكواب من الدقيق المنخول.

بصلة صغيرة مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

ملعقتين كبيرتين من الثوم البودرة.

ملعقتين كبيرتين من البصل البوردة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة كبيرة من صوص الفلفل الحار.

التقديم

بطاطس محمرة.

المايونيز.

الكاتشب.

طريقة التحضير

اليكم طريقة عمل ستربس الدجاج المقلية بتتبيله اللبن الرائب بخطوات بسيطة وسهلة كالتالي: