حلويات رمضان..أسهل طريقة عمل القطايف المحشية بخطوات سهلة وتكاليف بسيطة

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نقدم لحضراتكم عبر موقعنا نجوم مصرية طريقة عمل القطايف المحشية بخطوات سهلة وتكاليف بسيطة، تعد القطايف من الحلويات الشهيرة خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث تعد بمثابة طبقًا أساسيًا على كل مائدة طعام على مدار رمضان؛ نظرًا لطعمها اللذيذ والخفيف وسهولة تحضيرها بأقل تكلفة، بالإضافة إلى إمكانية تحضيرها بأكثر من طريقة يحبها الصغار والكبار.

طريقة عمل القطايف المحشية

لقد أصبحت القطايف رمزًا من رموز رمضان لدى كل أسرة عربية، حيث تقوم بتحضيرها ربات البيوت بطرق مختلفة حسب الحشوة المضافة، فمثلًا يضيف البعض القشدة والبعض الآخر النيوتيلا وآخرون يفضلون إضافة المكسرات وعين الجمل، ولكن أيًا كان النوع الذي ترغبين في تحضيره فإن مكونات وطريفة عمل العجينة كما هي يمكنك استخدامها عند تحضير أي نوع من الأنواع السابقة.

مكونات عمل عجينة القطايف

يمكنك عزيزتي شراء عجينة القطايف من الأفران أو المحلات، أو صنعها بنفسك في المنزل بتكلفة بسطة وفي دقائق معدودة.

مقدار 3 أكواب من دقيق الحلويات.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة بيكنج بودر.

خميرة.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

ماء.

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في البيت

نقوم بوضع الدقيق والسكر في إناء.

إضافة البيكنج بودر والملح والخميرة إلى الوعاء ثم نقوم بتقليب المكونات حتى تتجانس تمامًا.

نضع الماء تدريجيًا مع تقليب المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نترك العجينة لمدة ساعة.

نجهز المقلاة على النار، ثم نبدأ بوضع ملعقة من العجينة داخل المقلاة حتى تتحمر من أسفل.

نكرر نفس الخطوة السابقة حتى الانتهاء من العجينة.

القطايف المحشية بالمكسرات

1. المقادير

1/2 كيلو قطايف “يمكن الزيادة أو النقصان حسب الرغبة”.

بندق مجروش.

جوز الهند والزبيب.

2. طريقة تحضير القطايف المحشية بالمكسرات

نخلط جوز الهند مع البندق والزبيب معًا.

نضع القليل من حشوة المكسرات داخل وحدات القطايف.

نرفع المقلاة على النار حتى يسخن الزيت جيدًا.

نبدأ بتحمير وحدات القطايف حتى يتغير لونها إلى الذهبي.

نضع وحدات القطايف داخل وعاء الشربات ثم ترص على طبق تقديم.

3. مقادير الشربات

2 كوب سكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

وبهذا نكون قدمنا لحضراتكم طريقة عمل القطايف المحشية بالمكسرات في المنزل، ويمكنك تغيير الحشوة إلى أي شئ آخر ترغبين فيه مثل الجبنة الكيري وعين الجمل وكريمة القشطة.