حلوى البطاطا الساخنة بالقشطة بمذاق شهي ومميز

يكثر ظهور البطاطا في فصل الشتاء وعادةً ما يتم تحضيرها باستمرار في المنزل فهي صاحبة المذاق الحلو ولذيذ بالإضافة إلي أنها يتم تناولها ساخنة فتعطى الفرد الشعور بالدفء ودائماً ما يتم تحضيرها بطريقة معهودة لدي الجميع سواء بطاطا مسلوقة أو بطاطا مشوية بالفرن، فهي من الحلويات البسيطة والتي تعتبر ذات السعر الإقتصادي في الأسواق وفي ذات الوقت لا تحتاج إلي خطوات لتحضيرها وتعتبر غنية بالفوائد الصحية وتحتوي على قيمة مفيدة من السكريات والسعرات الحرارية، وأحياناً ما ترغب الأمهات في التجديد في طريقة تحضرها خاصةً بعد انتشار الكثير من الطرق الحديثه لإعداد البطاطا عن طريق تحضيرها بالكريمة في صينية وتعتبر تلك الطريقة من أشهر الطرق التي تم التوصل إليها في تحضير البطاطا والتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة السطور التالية.

طريقة تحضير البطاطا بالكريمة

مكونات التحضير:

مقدار كيلو جرام من البطاطا.

كأس من الدقيق الناعم.

كأس من السكر الناعم.

ثلاث أكواب من الحليب الطازج.

ملعقتين كبيرتين من القشطة.

ملعقتين صغيرتين من الزبدة.

طريقة التحضير: