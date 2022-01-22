حلوى البطاطا الساخنة بالقشطة بمذاق شهي ومميز
يكثر ظهور البطاطا في فصل الشتاء وعادةً ما يتم تحضيرها باستمرار في المنزل فهي صاحبة المذاق الحلو ولذيذ بالإضافة إلي أنها يتم تناولها ساخنة فتعطى الفرد الشعور بالدفء ودائماً ما يتم تحضيرها بطريقة معهودة لدي الجميع سواء بطاطا مسلوقة أو بطاطا مشوية بالفرن، فهي من الحلويات البسيطة والتي تعتبر ذات السعر الإقتصادي في الأسواق وفي ذات الوقت لا تحتاج إلي خطوات لتحضيرها وتعتبر غنية بالفوائد الصحية وتحتوي على قيمة مفيدة من السكريات والسعرات الحرارية، وأحياناً ما ترغب الأمهات في التجديد في طريقة تحضرها خاصةً بعد انتشار الكثير من الطرق الحديثه لإعداد البطاطا عن طريق تحضيرها بالكريمة في صينية وتعتبر تلك الطريقة من أشهر الطرق التي تم التوصل إليها في تحضير البطاطا والتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة السطور التالية.
طريقة تحضير البطاطا بالكريمة
مكونات التحضير:
- مقدار كيلو جرام من البطاطا.
- كأس من الدقيق الناعم.
- كأس من السكر الناعم.
- ثلاث أكواب من الحليب الطازج.
- ملعقتين كبيرتين من القشطة.
- ملعقتين صغيرتين من الزبدة.
طريقة التحضير:
- في البداية يتم تنظيف البطاطا بشكل جيد وغسلها ووضعها في الماء لفترات طويلة حتى يتم إزالة جميع الرواسب الخارجية.
- يتم تحضير إناء واسع به ماء ويوضع على النار ثم يوضع فيه البطاطا حتى يتم سلقها جيداً حيث تحتاج ما يقارب من ربع ساعه للنضج.
- بعد نضج البطاطا يتم إزالة قشر البطاطا ثم يتم هرس البطاطس في طبق عميق ووضع عليها الحليب ثم يضاف إليهم باقي المكونات بشكل تدريجي من السكر والزبدة والقشطة وتقليبهم معاً حتى تصبح المكونات خليط واحد.
- تحضير صينية مناسبة لحجم البطاطا وندهنها بالزبدة ثم فرد فيها الخليط بعد هرسه مع الحرص على أن يكون سطحها متساوي.
- يتم وضع صينية البطاطا في الفرن ونتركها حتى تنضج ما يقارب من 20 دقيقة ثم في النهاية يتم وضعها على الشواية لمدة 5 دقائق على الأقل حتى تأخذ اللون الأحمر ويتم تحميرها.
- بعد خروج صينية البطاطا من الفرن يتم تزيينها بالمكسرات المتاحة ويمكنك وضع أحد أنواع الصوص عليها كما ترغب ويتم تقديم البطاطا ساخنة.