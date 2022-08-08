تعرف على طريقة عمل العاشورة .. طعم ولا أروع

انتشرت على محركات البحث الكثير يبحث عن طريقة عمل العاشورة ، وتختلف الطريقة من بلد إلي اخري حسب العادات والتقاليد، فيما تعد العاشورة من أفضل الاكالات لبعض البلدان ، ويبحث الكثير بسبب الاحتفال الكبير بهذا اليوم لنبي صلى الله عليه وسلم ، سنكتب لكم في السطور المقبلة طريقة عمل العاشورة بكل تفاصيل في السطور المقبلة.

طريقة عمل العاشورة الأكثر جمالنا

تعد طريقة عمل العاشورة أسهل الطرق وإجمالها ، فيما تحتاج كل رباه منزل طريقة سهلة وبسيطة ورائعة للعاشورة وبدون تكاليف باهظة ، وجاءت الطريقة كالتالي.

مكونات عمل العاشورة

أولا يمكنك إحضار 500 جرام من القمح المنقوع

ثانيا يجب إضافة معلقة كبيرة من نشا الذرة

ثالثا قوم بإحضار 400 جرام من السكر الناعم أو أي نوع سكر

رابعا يمكنك إضافة معلقة كبيرة من الأرز المغسول جيدا مع إضافة 4 أكياس من كريمة الخفق

خامسا يمكنك إحضار براد ماء للسلق مع كوبان من الحليب الموجود في الكثير من المنازل

سادسا وبعد إضافة هذا المكونات يمكنك إضافة بعد من أنواع المسكرات الفاخرة وبعد أجزاء من جوز الهند والقرفة ، لإعطاء أفضل طعم بأسهل المكونات .

طريقة تحضير العاشورة

عند عمل وتحضير العاشورة يجب التركيز جيدا لعدم الوقوع في فشل إعطاء أفضل طعم وجاءت كاتالي

أولا يجب وضح القمح في وعاء مناسب وقوم بتغريقة بالماء جيدا ، ثم قوم برفع الوعاء على النار المشتعل ، نقوم بتركة على النار لمدة 5 دقائق حتى يتم غليانه كاملا ،ثم نقوم بتصفية القمح المغلي من الماء ونغسله في الماء البارد.

ثانيا بعد غسيل القمح نقوم بتركة في وعاء يوجد به ماء،ثم نقوم بإضافة الأرز إلية ونقوم بتركمها على النار المشتعل ، ويجب ترك المكوانات لعي النار لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثالثا بعد تحضير المكوانات وعمكل العاشورة يجب أن نقوم بترك العاشورة في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى تبرد تماما.

رابعا بعد ترك العاشورة في الثلاجة لمدة يوم نقوم في صباح اليوم الثاني برفع العاشورة على النار مرة أخرى ونقوم بتركها على النار حتى تغلي،لعمل عاشورة بأفضل طريقة جيدة والحصول على طعم رائع.

كيفية إضافة السكر والقرفة على العاشورة

تعد إضافة السكر والقرفة على العاشورة من أكثر النقاط المهمة عند طريقة عمل العاشورة رائعة ذات طعم لذيذ وجاءت كالتالي.

أولا يمكنك إضافة السكر مه القرفة على العاشورة أثناء تركها على النار في اليوم الثاني بعد تركها في الثلاجة ،ثم نقوم بإحضار وعاء آخر يتم تذويب النشا مع معلقتين من الماء البارد

ثانيا ثم تضاف إلى العاشورة ويجب تحريكها جيدا حتى لا تتكتل ،ثم نثوم باضفة إلى الكريمة وخفقها بالجليب.

ثالثا يتم إضافة القرفة والسكر على العاشوراء أثناء الغليان، وفي وعاء آخر يتم تذويب النشا في مقدار ملعقتين من الماء، ثم تضاف إلى العاشوراء وتحريكها حتى لا تتكتل، ثمّ تركها حتى تبرد تمامًا ويضاف إليها الكريمة بعد خفقها بالحليب.

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وتمتعي بعاشورة ذات طعم رائع يبحث الكثير من رباه المنزل وإضافي إليها المكسرات الفاخرة أو بعد المكسرات البسيطة لاستمتاع بطعم لا يختلف عليها أحد.

شكرأ على مشاهدة مقالنا الحصري في موقعنا المتميز نجوم مصرية ،كتنبا لكم طريقة عمل العاشورة ومكونتها وطريقة تحضيرها في السطور السابقة.