تعالي أقولك على السر من غير ما يكون تقيل على المعدة .. طريقة تسوية المحشي والطعم لذيذ

المحشي من المأكولات المصرية الشعبية التي تتميز بالمذاق الغني و الرائحة اللذيذة والشهية، ويعد محشي الكرنب من أكثر الأنواع التي يفضلها الكثير في موسم الشتاء، هذا بسبب أن موسم حصاد الكرنب هو فصل الشتاء، بجانب أيضًا أن محشي الكرنب يعطي إحساس بالدفء في الليالي الشتوية الممطرة الباردة، ويزيد من إحساس الشبع والطاقة، نقدم لكم في السياق التالي طريقة تسوية المحشي في المنزل بدون دسامة والطعم لذيذ وشهي.

طريقة تسوية المحشي

يفضل الكثير منّا الطعم الدسم لمحشي الكرنب، حيث إضافة السمن البلدي والزبدة الفلاحي، فماذا عن الطريقة الجديدة لتسوية المحشي باللبن الكامل الدسم، الغرض من ذلك هو تنكيه المحشي يطعم السمن البلدي والقشطة والزبدة على المحشي دون إضافتهم.

وعند الرغبة في تسوية محشي الكرنب باللبن، لابد أن تعرفي عزيزتي أنه لايمكن تسوية المحشي باللبن كاملًا، ولكن يتم هذا عبر اتباع الخطوات التالية:

إضافة نصف مقدار السوائل حسب مقدار المحشي لبن والنصف الثاني شوربة.

حيث يتم مزج خليط الشوربة واللبن معًا في إناء ووضع البهارات والملح والفلفل الأسود حتى الغليان.

ثم نضيف الخليط الساخن إلى إناء المحشي، حيث نغطي المحشي بمقدار عقلة إصبع.

تسوية محشي الكرنب في الفرن

تفضل الكثير من السيدات تسوية محشي الكرنب في طاجن في الفرن، وهنا لابد من معرفة أن مقدار الشوربة أو السوائل في طاجن الفرن يختلف عن مقدار السوائل عند تسوية المحشي في إناء على البوتاجاز، حيث تكون النار على البوتجاز مباشرة تمامًا للوعاء.

في حين تكون النار في الفرن غير مباشرة من كل الاتجاهات، وعند إضافة السوائل لابد أن تحرصين على عدم تغطية المحشي كاملًا بالشوربة، حيث يكون الصف السطحي ظاهر من أعلى، وعليك أن تحرصي على وضع ملعقتين من القشطة البلدي على الوجه لتعطي لون ذهبي جميل للوجه العلوي.

خطوات تحضير خلطة المحشي

المكونات:

2 بصلة كبيرة مفرومة خشنة.

3 فلفل رومي مخلي من البذور مفرومة.

أرز مغسول ومصفى.

شبت وبقدونس وكزبرة خضراء مقطعة ناعم.

زيت.

2 طماطم مبشورة.

شطة.

صلصة طماطم.

مرقة دجاج.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

نعناع ناشف.

كزبرة ناشفة.

طريقة التحضير