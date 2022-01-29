تختلف عن المصرية، طريقة تحضير “الأرز بالبازلاء” على الطريقة السورية

تختلف طريقة تحضير الأرز مع البازلاء أو “البسيلا” بين الطريقتين السورية والمصرية، وتشكل وجبة الأرز بالبازلاء في سوريا وجبة معتادة وأساسية على موائد الغداء بشكل متكرر، حيث يتم تناولها مع سلطة الطماطم والخيار أو مع اللبن الرايب، الشيف المُبدع محمد تركماني وطريقة تحضير الأرز بالبازلاء على الطريقة السورية.

مكونات ومقادير الرز بالبازلاء

1. نصف كيلو لحم.

2. كوبان ونصف أرز بسمتي طويل.

3. كوب من البازلاء.

4. ملعقة كبيرة من السمن.

5. ربع كوب مكسرات محمصة للتزيين

6. ملح وفلفل ابيض

طريقة تحضير الأرز بالبازلاء على الطريقة السورية

1. نقوم بتقليِّة اللحم بالسمن جيداً الى أن ينضج.

2. نسلُق البازلاء في الماء حتى تنضج.

3. نُصفي البازلاء من الماء ثم نضيفها للحم.

4. نضيف الملح والفلفل حسب الرغبة ونقلِّب جيداً ونتركه على النار دقيقتين ثم نرفع المقادير عن النار.

5. نغسل الأرز جيداً ونطبخه لوحده مع اضافة القليل من الملح.

6. في طبق التقديم نضع الارز ثم فوقه البازلاء واللحم ونزينها بالمكسرات المحمصة.

ملاحظة: إذا كُنتِ تستخدمين الأرز قصير الحبة فيجب أن تنقعيه في الماء مدة نصف ساعة، أما إذا كنتِ تستخدمين الأرز طويل الحبة فيجب غسله جيداً بالماء فقط دون نقعه.

صحة وعافية