تحضير أروع وأرخص صوص الشيكولاته

صوص الشيكولاته هو كلمة السر في جميع الحلويات وخاصة الكيكات والتورتات، وطريقة عمل صوص الشيكولاته بسيطة وسهلة، ويمكن تحضير صوص الشيكولاته في المنزل بكل سهولة وببساطة، حيث إن شراؤه من المحلات قد تكلف ربات المنازل تكلفة عالية، لأنه يباع في المحلات غالي الثمن، بالإضافة إلى أنه عالي السعرات الحرارية في الجسم، ويحتوي على الدهون المفيدة للجسم، ولكن يجب الاعتدال في تناول صوص الشيكولاته للحفاظ على صحة الإنسان.

طريقة عمل صوص الشيكولاته

طريقة عمل صوص الشيكولاته من الطرق البسيطة التي لا تستغرق وقتا في إعدادها، بل يتم تحضيره في وقت قصير، وصوص الشيكولاته مفيد الإنسان حيث أنه يدخل في صنعه الحليب والكاكاو والقهوة، وصوص الشيكولاته له عدة طرق مختلفة لتحضيره، وجميع هذه الطرق بسيطة، بالإضافة إلى أنه يمكن الاحتفاظ بصوص الشيكولاته في الثلاجة لمدة زمنية ولكن يجب أن يتم الاحتفاظ بصوص الشيكولاتة في إناء زجاجي محكم الغلق، وهذه الطريقة كالتالي

المكونات والطريقة هي