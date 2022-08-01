وصفات طبخ

بيتزا سريعة التحضير تعجن خلال 5 دقائق فقط

البيتزا من أشهى وأشهر المأكولات المعروفة في كل مكان في العالم، يعشقها الكبار والصغار.حيث تعد من المأكولات المغذية لاحتوائها على الخضروات والبروتين في اللحوم والكالسيوم الموجود في الجُبْن والحليب. سنقدم لكم طريقة عمل البيتزا في المنزل بمكونات سهلة وطريقة عمل بسيطة.

المقادير

  • كوب زبادي
  • 2 بيض
  • ربع كوب زيت
  • ملعقة صغيرة خميرة
  • ملعقة صغيرة سكر
  • نصف كوب ماء دافئ
  • دقيق حسب العجينة
  • قليل من الملح

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الطريقة

1 . تذوب الخميرة والسكر في نصف كوب من الماء الدافئ.
2 . تخمر العجينة في مكان دافئ ثم توضع على الدقيق وباقي المقادير ونزود دقيق
حسب العجينة وإذا احتاجت إلى ماء نضع قليل من الماء الدافئ حتى تصبح
عجينة ناعمة متماسكة.
3 . نتركها تخمر لمدة ساعة في مكان دافئ.
4 . ندهن الصواني زيت ونفرد العجينة ونضع فوقها الجبنة والزيتون وحلقات
الطماطم وأي إضافات تريدها.

5 . تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة نصف ساعة
وبالهناء.

حمزة محمد قحمان

الكاتب : حمزة محمد قحمان عضو نشط وكاتب في موقع نجوم مصرية لديه خبرة أكثر من 4 سنوات في هذا المجال مهتم بالكتابة في المواضيع العامة والمتنوعة . - وهو فلسطيني الجنسية ، درس الطب البشري في جمهورية مصر العربية
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