بمناسبة اقتراب عيد الأضحى إليكي عزيزتي طريقة عمل الكباب المشوية على الفحم مثل المطاعم 2022
يعتبر الكباب المشوي من أفضل أنواع الأطعمة التي يعشق تناولها الكبار والصغار، حيث أن مذاق ورائحة اللحمة المشوية مميزة جدا، كما يوجد عدد كبير من الأشخاص يقومون بشراء الكباب المشوي من المطاعم دون معرفة كيفية تحضيرها، ولهذا سوف نقدم إليكي عزيزتي، أفضل طريقة لعمل الكباب المشوي مثل المطاعم في المنزل، وبنفس الطعم والمذاق وبمكونات اقتصادية ومتوفيرة في المطبخ.
مقادير الكباب المشوي:
- حبة واحدة كل من البصل والطماطم.
- كيلو لحمة مكعبات.
- عصير نصف ليمونة.
- معلقة كبيرة من بهارات اللحمة.
- ربع معلقة كبيرة من الزنجبيل.
- معلقة صغيرة من فلفل أسود.
- ملح حسب الرغبة.
- معلقة صغيرة من البصل والثوم بودرة.
- الفلفل ألون.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
خطوات تحضير الكباب المشوي في المنزل:
- في وعاء كبير يتم وضع البصل والثوم بودرة وعصير الليمون والزنجبيل وبهارت اللحمة، والملح والفلفل الأسود و القليل من عصير البصل وربع كوب ماء.
- ثم نضع مكعبات اللحمة على التوابل، ونقوم بتركها ليلة كاملة في الثلاجى حتى تتشرب اللحمة من التتبيلة.
- ثم نضع في الشواية كمية كبيرة من الفحم ونشعله.
- وبعد ذلك نقوم بتقطيع الطماطم والبصل والفلفل ألون، ثم نخرج اللحمة المتبلة من الثلاجة.
- وبالتالي نضع قطع اللحمة في الأسياخ أو القطبان المخصصة للشوي.
- عند اشتعال الفحم نقوم بوضع الأسياخ فوقها بشكل منتظم، مع التقليب حتى يستوي الكباب ويصبح جاهزاً للتقديم.
- وأخيرا يتم تقديم الكباب المشوي مع أنواع مختلفة من السلطات والأرز والطحينة وبالصحة والراحة.