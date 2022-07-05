بمناسبة اقتراب عيد الأضحى إليكي عزيزتي طريقة عمل الكباب المشوية على الفحم مثل المطاعم 2022

يعتبر الكباب المشوي من أفضل أنواع الأطعمة التي يعشق تناولها الكبار والصغار، حيث أن مذاق ورائحة اللحمة المشوية مميزة جدا، كما يوجد عدد كبير من الأشخاص يقومون بشراء الكباب المشوي من المطاعم دون معرفة كيفية تحضيرها، ولهذا سوف نقدم إليكي عزيزتي، أفضل طريقة لعمل الكباب المشوي مثل المطاعم في المنزل، وبنفس الطعم والمذاق وبمكونات اقتصادية ومتوفيرة في المطبخ.

مقادير الكباب المشوي:

حبة واحدة كل من البصل والطماطم. كيلو لحمة مكعبات. عصير نصف ليمونة. معلقة كبيرة من بهارات اللحمة. ربع معلقة كبيرة من الزنجبيل. معلقة صغيرة من فلفل أسود. ملح حسب الرغبة. معلقة صغيرة من البصل والثوم بودرة. الفلفل ألون. ملعقة صغيرة من البابريكا.

خطوات تحضير الكباب المشوي في المنزل: