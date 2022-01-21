بمكونات رخيصة.. طريقة عمل الكاتشب في البيت بجودة ممتازة وطعم خرافي

تبجث الالاف من ربات البيوت عن طريقة عمل الكاتشب الذي يعد من الصلصات المحببة لدى الكبار والصغار في جميع أنحاء العالم، إذ أنه يضيف طعم مميز ورائع على المشويات والبطاطس المحمرة والبرجر، ويقدم في جميع المطاعم التجارية، كما أنه يباع في السوبر ماركت بأسعار قد تكون غير مناسبة لعدد من الفئات، لذا سنقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل الكاتشب بمكونات متوفرة في مطبخك.

مكونات الكاتشب

وقد انتقل الكاتشب من ماليزيا إلى بريطانيا فى القرن السابع عشر ثم انتقلت إلى أمريكا من خلال المهاجرين، وبعدها ذاع صيته في جميع أنحاء العالم.

طريقة عمل معجون الطماطم

نحضر كمية من الطماطم صغيرة الحجم، ونغسلها، ثم نضع كمية من الماء فى إناء على النار.

نضيف الطماطم إلى الماء المغلي لمدة دقيقة.

نخرج الطماطم من الماء المغلى ونضعها فى إناء به ماء مثلج.

نقوم بتقشير الطماطم ثم نقطعها إلى نصفين ونتخلص من البذور.

نهرسها في مصفاة لنتخلص من باقي البذور.

وبهذا يكون معجون الطماطم جاهز للاستخدام.

مقادير الكاتشب

معجون طماطم.

3 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة ملح.

ربع كوب ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف كوب خل.

نصف ملعقة ثوم مهروس.

كمون.

فلفل اسود.

نصف ملعقة صغيرة دقيق.

ملعقة صغيرة ونصف نشا.

طريقة عمل الكاتشب