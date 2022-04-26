بمقادير بسيطة..طريقة عمل حلوى الكوك ريشبوند رطبة وهشة سهلة وسريعة

طريقة عمل حلوى الكوك ريشبوند رطبة هي نوع من أنواع البسكويت البسيط تشبه شكل البيتيفور ولكن مختلفة تماماً في المذاق بكونها مغطاه بجوز الهند وتشبه أيضاً كرات جوز الهند رفايلو الشهيرة، من الحلويات السهلة والسريعة مناسبة لحلويات العيد تقدم مع البسكوت والبيتيفور والغريبة والكعك، تشتهر هذه الحلوى في البلدان العربية بمذاقها الرائع الذي يجعل الكبار والأطفال يعشقونها، حيث تباع في المحلات الشهيرة بأسعار مرتفعة وذلك نظراً لنوع الدقيق والزبد وعلى حسب المطعم أو الحلواني الذي يباع به، تسمى الريشبوند بـ حلوى الكوك في المغرب تعرف بالكوك والمربى ومنها يصنع بشكل مستدير فقط بدون جوز هند ومنها من يكون بهذا الشكل كما موجود لدينا وهو الأكثر شهرة على مستوى البلدان.

مقادير حلوى الكوك ريشبوند

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كيلو طحين يعادل 500 جرام.

كوب زيت + كوب سكر يعادل 160 جرام.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر تعادل 10 جرام.

ملعقة ونصف كبيرة سكر فانيلا 14 جرام.

رشة ملح.

مربى مشمش 350 جرام + نصف كوب ماء زهر.

جوز هند مبشور للتغطية.

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طريقة عمل حلوى الكوك ريشبوند رطبة

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