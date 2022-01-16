بمذاق شهي.. طريقة عمل اللحمة بالبصل ذات المذاق الرائع والرائحة الجذّابة

ننشر لمتابعي موقع نجوم مصرية طريقة عمل اللحمة بالبصل، والوصول بها إلى أفضل مذاق، فالتنويع في الطعام أمر مطلوب، وخاصةً في مسألة اللحوم، ويجب على ربة المنزل التنويع المستمر في إعداد الطعام بشكل عام، فربة المنزل المتمكنة بإمكانها أن تطبخ صنف واحد من الأطعمة أكثر من مرة في الأسبوع ولكن بطرق مختلفة حتى لا يحدث ملل من الطعام.

كيف تفعلي طاجن اللحمة بالبصل بمذاق جذّاب

وفي اللحوم من الممكن أن تقوم ست البيت مرة بشويها، ومرة أخرى بعملها كفته، ومرة ثالثة يتم طبخها بالطريقة المعتادة، ومرة رابعة يتم طبخها بالبصل بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة، ويتم تناولها بالخبز أو بالأرز، ولكن يفضل في اللحمة بالبصل أن يتم أكلها بالخبز.

ولذلك ننشر مكونات وطريقة عمل اللحمة بالبصل ذات المذاق الرائع والرائحة الجذابّة والنفّاذة، وقبل أن نعرض الطريقة يجب أولاً معرفة المكونات.

مكونات عمل طاجن اللحمة بالبصل

كيلو لحمة.

نصف كيلو بصل أو بالكمية التي تريدها ست البيت.

السمنة.

الفلفل الرومي.

الفلفل الحار.

الملح.

الفلفل الأسود.

الماء.

وهذه مكونات بسيطة موجودة في أي منزل، فالمطبخ يوجد فيه جميع هذه المكونات.

طريقة عمل اللحمة بالبصل

بدايةً يتم تقطيع اللحمة إلى قطع صغيرة، وكذلك البصل، ثم يتم وضع قليل من السمنة على النار، ويتم إضافة اللحمة والبصل إلى السمنة، مع إضافة الفلفل الحار والرومي، وتتم عملية التقليب بشكل جيد، ويضاف إليها قليل من الماء على فترات كلما وجدنا أن الماء الذي بها قد قل، وقبيل استوائها يتم وضع الفلفل الأسود والملح، والإنتظار حتى يتم استوائها بشكل جيد، مع مراعاة أن تكون النار هادئة.

كما يمكنكي عمل طاجن اللحمة بالبصل على طريقة الشيف الشربيني كما في الفيديو التالي.

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