بمذاق رائع…طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة

المكرونة بالبشاميل من الأطباق الشهية والمغذية التي يعشقها الكثيرين، تتكون من طبقات المكرونة واللحمة والبشاميل و تقدم على الغداء أو العشاء، ويمكن إضافة الجبن الموتزريلا أو الشيدر حسب الرغبة والمشروم، تعتبر هذه الوصفة من أشهر الأطباق الإيطالية في العالم لما تتميز به من طعم شهي وسهولة التحضير، فهذه الوصفة محبوبة من قبل جميع أفراد الأسرة، ناهيك عن قوامها الكريمي اللذيذ، وإليكم طريقة عمل المكرونة بالباشميل بطريقة سهلة وبسيطة.

المقادير

• 1/2 كيلو مكرونة مسلوقة.

• 2 ملاعق كبيرة من الزيت.

• 1 بصلة مفرومة.

• ¼ كيلو لحم مفروم.

• 1 ملعقة صغيرة ملح.

• نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

• ½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

لتحضير البشاميل

• 3 ملاعق زبدة أو 3 ملاعق زيت.

• 3 ملاعق كبيرة دقيق.

• 1 لتر حليب.

• ملعقة صغيرة ملح.

• مكعب مرق الدجاج.

• قليل من الفلفل الأسود.

• نصف كوب من جبنة الموزاريلا المبشورة أو جبنة الشيدر.

طريقة التحضير

• سخني مقلاة على نار متوسطة ثم أضيفي اللحم وقلبي لمدة 5 دقائق.

• يُضاف الزيت والبصل المفروم والفلفل الأسود والبهارات والزعتر ومكعب المرقة إلى اللحم.

• قللي الحرارة واتركى اللحم على نار هادئة حتى يتبخر الماء من اللحم وينضج ثم ارفعيه من على النار.

• حضري البشاميل عن طريق إضافة الزبدة والدقيق إلى قدر متوسطة الحجم.

• ضعي القدر على النار ثم أضيفي الحليب، واستمري في الخلط بالمضرب حتى لا يصبح به تكتلات ثم أضيفي مكعب المرق والفلفل الأسود.

• عندما يصبح الباشميل ثقيلاً يُضاف الجبن ويُرفع عن النار.

• اسلقي المكرونة ثم تُصفّى وتُوزّع فوقها البشاميل بالتساوي ثم ضعى طبقة من اللحم المفروم ثم ضعى طبقة من المكرونة.

• ثم ضعى الباشميل على المكرونة مع إضافة الموتزريلا أو الشيدر حسب الرغبة.

• ضعي الصينية في الفرن الساخن لمدة 20-30 دقيقة أو حتى يتحول لون البشاميل إلى اللون البني.

• أخرجي صينية الباشميل من الفرن وقدمي المكرونة بالبشاميل وبالهناء والشفاء.