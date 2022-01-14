بسمك السلمون والأرز .. طريقة عمل السوشي الياباني في المنزل

السوشي من الأكلات اليابانية المعروفة على نطاق واسع وصل حد العالمية ويتميز بالطعم اللذيذ، كما يحب تناوله الملايين على مستوى العالم، وهناك العديد من المطاعم اليابانية التي اختصت بإعداده بالإضافة إلى الأكلات اليابانية في الوطن العربي، فيما يلي نستعرض لك طريقة عمل السوشي الياباني في المنزل بسمك السلمون والأرز بسهولة.

طريقة عمل السوشي الياباني في المنزل

السوشي الياباني يمكن تحضيره من الأرز المخلل المغطى بالسمك المخلي من الجلد من خلال تحضير الكونات التالية:

300 جرام من الأرز.

2 قطعة سلمون.

ورقة نوري وهي واحدة من الطحالب البحرية الصالحة للأكل.

ثمرة أفوكادو.

طريقة التحضير

يتم تقطيع ثمرة الأفوكادو إلى شرائح رقيقة، ثم تترك جانبًا.

يتم سلق الأرز في الماء حتى النضج.

ضعي ورقة النوري على نايلون ثم طبقة عليه من الأرز.

ضعي شريحة من سمك السلمون ثم شريحة من الأفوكادو.

ثم يتم لف الورقة بدقة على شكل لفافة.

تخلصي من النايلون، ثم يتم تقطيع السوشي إلى قطع صغيرة في الحجم.

طريقة عمل سوشي كاليفورنيا

2 كوب من الأرز الياباني.

2 كوب من الماء.

4 ملاعق صغيرة من خل الأرز.

4 ملاعق صغيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

4 ورقات نوري.

ثمرة خيار مقشرة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم.

4 أصابع من الكابوريا.

ثمرة من الأفوكادو المقشرة.

طريقة التحضير