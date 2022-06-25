بسكويت التمر بالقشطة
بسكويت التمر بالقشطة
يعد بسكويت التمر بالقشطة من أفضل الحلوى المفضلة لدى الكثيرين، لأنه من أنواع البسكويت المفيدة والمغذية للشخص، كما أن بسكويت التمر بالقشطة من أفضل أنواع البسكويت الموجودة في المحلات، وعليها إقبال متزايد في مختلف محلات الحلويات والأفران، حيث يتميز بسكويت التمر بالقشطة بطعمه اللذيذ، بالإضافة إلى أن أولياء الأمور يقومون بإعطاء أطفالهم من بسكويت التمر بالقشطة، لأنه يساعد في التركيز ويمدهم بالطاقة والحيوية، والأمهات يبحثون عن طرق بسيطة لتحضير بسكويت التمر بالقشطة في المنزل.
طريقة تحضير بسكويت التمر بالقشطة
بسكويت التمر بالقشطة من أهم أنواع البسكويت المفيدة والمغذية للكبار والصغار. وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة وهي كالتالي
- نقوم بوضع الزبدة في وعاء عميق، ونضيف السكر والفانيليا، ونخلطهم مع بعض جيداً بواسطة المضرب الكهربائي أو المضرب السلك اليدوي.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع عليهم علبة قشطة ونقوم بخلطهم جيداً حتى يتم الخفقان بشكل جيد.
- ثم نقوم بوضع الدقيق على الخليط وبعد ذلك نضيف البيكنج بودر ورشة الملح، ثم نقوم بالتقليب جيداً حتى تختلط جميع المكونات وتصبح عجينة لينة.
- نقوم بتغطية العجينة بغطاء ونتركها في مكان جيد التهوية أو نقوم بوضعها في الثلاجة.
- ثم نقوم بعد ذلك بتشكيل الحشوة، نضع العجوة في طبق كبير.
- نضع على العجوة زبدة أو سمنة، ومعلقة زيت ثلاثة معالق ماء و نعجنهم مع بعض جيدًا.
- ثم نأخذ قطعة من عجينة العجوة ونفردها بالطول، ثم نلفها بشكل رول ونقوم بالضغط عليها.
- ثم نقوم بعمل خطوط عليها، بواسطة الشوكة من فوق ونقطعها قطع صغيرة متساوية.
- نقوم بتكرار الخطوة حتى ننتهى من الكمية كلها، ثم نقوم بوضع العجينة في صينية مدهونة وفيها ورق زبدة.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن الساخن، نتركها حتى يصبح لونها ذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم برش السكر البودرة عليها وتقدم للأكل.