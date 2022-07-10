طريقة عمل بسكوت العشر دقايق بالزيت سهلة وسريعة ويُحبها الأطفال والكبار، وهي وصفة اقتصادية ومكوناتها متوفرة في كل بيت لا تأخذ وقت أكثر عشر دقائق حتى تنضج، طعمها لذيذ ويمكن تقديمها مع القهوة والشاي، بالإضافة إلى طريقة عمل كرات السميد ذات الطعم الشهي، وتُعدّ من الحلويات المناسبة جداً من أجل تقديمها للضيوف، كونها تُعطي انطباعاً جيداً عن مدى الاحترافية في الإعداد.

مكونات بسكوت العشر دقايق بالزيت

بيضة واحدة. نصف كأس من الزيت. نصف كأس من السكر. ملعقة من الفانيلا البودرة أو السائلة. وملعقة من البيكنج باودر. كأس ونصف من الطحين. ملعقتين من الكاكاو.

طريقة عمل بسكوت العشر دقايق بالزيت

في وعاء كبير نضع البيض والسكر والزيت وملعقة الفانيلا. نقوم بخفقهم جيدا ويمكنكم إضافة القليل من برش الليمون او البرتقال للنكهة. ثم نضيف الطحين والبيكنج باودر إلى الخليط. نستمر بالتحريك إلي أن نحصل ع عجينة متماسكة. نقسم العجينة إلى قسمين قسم باللون الأبيض والقسم الثاني نضيف عليه ملعقتين من الكاكاو الخام، ونعجنها إلى أن تختلط المواد. ثم نقوم بتشكيلها على شكل كرات صغيرة ونغمسها بالسكر. نقوم بوضع ورق الزبدة من أجل آلا تلتصق بعد غمسها في السكر ليعطيها طعم أشهى. يتم ترتيب القطع في الصينية. نُدخلها إلى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ولمدة عشر دقائق.

مكونات عمل كرات السميد:

كأس من السميد.

كأس من السكر.

نصف كأس من الزيت.

كأس من اللبن.

كأس من الطحين.

ظرف من الفانيلا.

ظرف من البيكنج باودر.

مكونات القطر:

كأسين من السكر.

كأس من الماء.

ملعقة صغير عصير الليمون

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

طريقة عمل كرات السميد

في وعاء كبير نضع كل من السميد والسكر والفانيلا والطحين والبيكنج باودر المكونات الجافة ونقوم بتحريكها جيدا.

ثم نضيف المكونات السائلة وهي الزيت واللبن

ونحرك إلى أن نحصل على مزيج متماسك.

نصنعه على هيئة كرات ويوضع في السميد الناشف ليغطيه بطبقة عازلة.

ثم نضع ورق الزبدة في صينية ونضع الكرات بمسافة متباعدة قليلا

نضع الصينية بالفرن مدة عشر دقائق.

نقوم بغلي القطر.

ثم نصب القطر على كرات السميد حتى تتشرب القطر وتقدم باردة.

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