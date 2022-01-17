بدون فرن ولا بيض..طريقة عمل كيكة بسكويت باردة بطعم الكابتشينو رهيب المذاق

طريقة عمل كيكة بسكويت باردة بطعم الكابتشينو اللذيذ من أسهل وصفات الكيك على البارد تحضر في أسرع وقت ممكن لا تحتاج إلى فرن وبدون أي إضافات صعبة ناجحة جداً لأنها بالبسكوت بدون عجينة ولا دقيق مما يجعلها من أسرع وأخف الحلويات، هذه من وصفات آية حبيب التي تقدم كل مرة المزيد من أصناف الوجبات والحلويات الرائعة وأهم ما في الأمر أنهم في غاية السهولة حتى للمبتدئين في الطبخ يمكنكم تجربة الوصفات والتنوع في الطعام فهذا شيء جميل.

مقادير كيكة الكابتشينو

باكيت بسكويت سادة أي نوع مفضل لديكم.

لتسقية البسكوت سوف نحتاج إلى (نصف كوب حليب + نصف كيس كابتشينو + ملعقة سكر + نصف ملعقة صغيرة نسكافيه قهوة سريعة الذوبان “اختياري”).

صوص الشوكولاتة

2 كوب حليب.

4 ملاعق نشا الذرة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى.

نصف باكيت الكابتشينو المستخدم.

نصف ملعقة صغيرة فانيلا.

علبة قشدة لجعل القوام كريمي ولإضافة مزيد من المذاق الطيب “اختياري”.

نصف كوب سكر.

جربوا هذه الوصفات الرائعة أيضاً:-⇓⇓

بسهولة جداً طريقة عمل البراونيز الأصلية بالكاكاو ألذ من الجاهزة مذاقها رائع

طريقة عمل كيكة البسبوسة “الرواني” هشة وخفيفة بمكونات بسيطة ومذاق خطير

بمكونين فقط وبدون فرن..طريقة عمل حلى شوكولاتة ترافل رائعة المذاق في دقائق قليلة

بـ5 ملاعق دقيق وبدون فرن طريقة عمل حلى جولاب جامون الهندية سهلة وسريعة مذاقها رائع

طريقة عمل كيكة بسكويت باردة بطعم الكابتشينو

الفيديو/