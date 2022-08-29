بدون فرن أو خميرة.. حضري بيتزا الطاسة لأفراد أسرتك في 10 دقائق بطعم خرافي

تعد البيتزا من الأكلات السريعة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار على حد السواء، وعادة ما تتوافر البيتزا بأسعار غالية جدا قد لا تناسب جميع الفئات، لذا فاليوم أحضرنا لكم طريقة عمل بيتزا الطاسة بدون فرن وخلال 10 دقائق فقط، وبمكونات موجودة في مطبخك.

مكونات بيتزا الطاسة

كوب كبير دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب زبادي.

كوب كبير فلفل أخضر مقطع حلقات.

زيتون أخضر وأسود مقطع حلقات.

كوب من صلصة البيتزا.

سوسيس مقطع حلقات.

كوب كبير جبن موزاريلا.

ملعقة صغيرة زعتر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة زيت.

مكونات صلصة البيتزا

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة صلصة.

ربع كوب كبير كاتشب.

ثوم بودر.

رشة ملح وفلفل.

ملعقة صغيرة زعتر.

طريقة عمل عجينة البيتزا

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح جيدا.

اضيفي الزيت والزبادي، وقومي بتقليب الخليط بالعجان أو اليد حتى تتماسك وتُكون “عِرق” بسيط.

طريقة عمل صلصة البيتزا

اخلطي المكونات معا وارفعيها على النار المتوسطة حتى تغلي.

اضيفي ربع كوب صغير ماء للتسبيك ونتركها على النار لمدة 5 دقائق.

اضيفي الزعتر، واتركيها لتبرد.

طريقة عمل البيتزا