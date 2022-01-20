بدون خميرة سهلة وسريعة..طريقة عمل كرات بالسكر مقرمشة ولذيذة بأبسط المكونات في المنزل

طريقة عمل كرات بالسكر مقرمشة وصفة من الوصفات السهلة والسريعة لا تحتاج سوى دقائق بدون عجن ولا أي مجهود بأبسط المكونات المتوفرة في المنزل، نوع من الحلويات البسيطة عبارة عن عجينة سائلة نسبياً تشبه حلوى الزلابية أو لقمة القاضي الشهيرة في البلدان العربية، وهي من الحلويات القديمة المتوارثة من الأجداد تحضر بالمكون الأساسي الطحين وقد تختلف من بلد إلى أخرى حسب المعتاد ليهم، وهناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون تجربة الوصفات من مختلف البلدان خاصة ربات المنازل دائماً تحضر الوجبات والوصفات والحلويات الجديدة لأسرتها علماً بأن الأكثر بحثاً وطلباً هي الوصفات السهلة.

مقادير كرات السكر

2 كوب ونصف طحين يعادل 250 :300 جرام.

بيضة واحدة.

250 جرام زبادي.

كوب إلا ربع حليب 150 مل.

5 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر 10 جرام.

1 ملعقة صغيرة بشر قشر ليمون.

زيت نباتي.

سكر للتزين.

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طريقة عمل كرات بالسكر مقرمشة

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خطوات الشرح:-