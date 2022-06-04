بخطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

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طاجن المكرونة باللحمة المفرومة من الأكلات التي يعشقها الكثير من أفراد الأسرة، ولا تحتاج إلى الوقت الطويل لتحضيره في المنزل حيث يمكن تقديمه بعد إتباع بعض الخطوات وتحضير بعض المقادير اللازمة للتحضير، وتقديمه للاستفادة من قيمته الغذائية، حيث يمد كل من اللحم المفروم والخضروات الجسم بالكثير من العناصر الغذائية والمعادن الهامة مثل الزنك والسيلنيوم والفسفور والفيتامينات المختلفة.

مقادير عمل مكرونة باللحمة المفرومة

عمل مكرونة باللحمة المفرومة يحتاج لتحضير بعد المقادير المطلوبة على النحو التالي:

ربع كيلو من اللحم المفروم ونصف كيلو من المكرونة.

3 من ثمرات بصل و2 فصل ثوم مفروم.

3 أكواب من عصير الطماطم، و3 من ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

مكعب مرقة وملعقة صغيرة من السكر ومعلقيت كبيرة من الزيت.

بهارات وملح وفلفل أسود وريحان وحبق وجوزة الطيب.

طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

بعد تحضير المقادير يمكن عمل طاجن لحم المفروم من خلال إتباع الخطوات التالية: