بخطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة
طاجن المكرونة باللحمة المفرومة من الأكلات التي يعشقها الكثير من أفراد الأسرة، ولا تحتاج إلى الوقت الطويل لتحضيره في المنزل حيث يمكن تقديمه بعد إتباع بعض الخطوات وتحضير بعض المقادير اللازمة للتحضير، وتقديمه للاستفادة من قيمته الغذائية، حيث يمد كل من اللحم المفروم والخضروات الجسم بالكثير من العناصر الغذائية والمعادن الهامة مثل الزنك والسيلنيوم والفسفور والفيتامينات المختلفة.
مقادير عمل مكرونة باللحمة المفرومة
عمل مكرونة باللحمة المفرومة يحتاج لتحضير بعد المقادير المطلوبة على النحو التالي:
ربع كيلو من اللحم المفروم ونصف كيلو من المكرونة.
3 من ثمرات بصل و2 فصل ثوم مفروم.
3 أكواب من عصير الطماطم، و3 من ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.
مكعب مرقة وملعقة صغيرة من السكر ومعلقيت كبيرة من الزيت.
بهارات وملح وفلفل أسود وريحان وحبق وجوزة الطيب.
طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة
بعد تحضير المقادير يمكن عمل طاجن لحم المفروم من خلال إتباع الخطوات التالية:
- سلق المكرونة على النار ومن ثم تترك حتى النضج ومن بعدها يتم تصفيتها.
- وضع طاسة كبيرة على نار وإضافة زيت فيها، وبعدها يتم تشويح بها البصل والثوم ونقلب حتى يتغير لونها للأصفر.
- إضافة اللحم المفروم ويتم التقليب، ومن ثم يترك الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ومن ثم يتم إضافة عصير الطماطم والبهارات.
- إضافة معلقة من السكر ومكعب المرقة والملح ومن تترك المكونات على النار حتى تتسبك ومن ثم إضافة معجون الطماطم ونرفع المكونات على النار.
- تحضير بصلة وتقطعيها ودعكها بالملح والفلفل الأسود ومن ثم يتم وضعها على المكرونة التي تم سلقها، ومنها يتم تحضير طاجن الفرن.
- إضافة معلقتين من اللحم المفروم والمعصج، ومن ثم توضع المكرونة ويوضع عليها بقية اللحم المفروم ومن ثم يتم تغطيتها بالورق الفويل.
- وضع الطاجن في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويتم قلبها في طبق التقديم وهو ساخن.