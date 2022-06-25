بخطوات بسيطة تقدري تحضري ألذ برجر في البيت بخلط وتتبيلة تجنن 2022
يعتبر البرجر البيتي من المأكولات الشهية التي يقبل على تناولها الكبار والصغار, فيقدم البرجر مع البطاطس والمخللات وله مذاق شهي للغاية، كما أن العديد من الناس يقومون بشراء البرجر الجاهز من الخارج، وهذا ما يجعل الكثير من الأمهات يبحثوا عن كيفية تحضير البرجر في المنزل بدلًا من شرائه وبمكونات اقتصادية، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم إليكم خطوات ناجحة لتحضير أشهى برجر في البيت.
مقادير البرجر:
- 500جرام من اللحمة المفرومة.
- حبة بصل مفروم.
- ربع كأس من عصير الطماطم.
- أربعة فصوص من الثوم.
- القليل من البقسماط المطحون.
- ملعقتان من زيت الزيتون.
- الملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة قرفة.
- ملعقة من بهارات اللحمة.
- ملعقة خردل.
خطوات تحضير ألذ برجر في البيت :
يتم تحضير البرجر البيتي بخطوات بسيطة للغاية، كما أنه لا يحتاج إلى مجهود كبير في التحضير، وإليكم في هذه السطور الخطوات المتبعة وهي كالآتي:
- أولًا نضع في وعاء كبير اللحمة المفرومة، ثم نضيف إليها البصل المبشور والثوم والفلفل الأسود.
- وبعد ذلك يتم إضافة البقسماط المطحون وعصير الطماطم والملح.
- ثم نضيف أيضا للخليط زيت الزيتون والقرفة وبهارات اللحمة وأخيرا الخردل.
- ثم يتم تقليب الخليط جيدة لحين تتجانس كافة المكونات مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم تقسيم خليط اللحمة إلى قطع متوسطة الحجم.
- ثم نقوم بتشكيل قطع اللحم على هيئة قرص دائري، وبعدها نضع البرجر في صينية.
- ثم نقوم بتكرار هذه العملية حتى ننتهي من الكمية بشكل نهائي.
- بعد ذلك نضع الزيت في مقلاة ويتم رفعها على النار، حتى يسخن الزيت جيدا.
- ثم نقوم بوضع البرجر في الزيت وتركه حتى ينضج.
- بعد ذلك يتم رفع البرجر من على النار، ويقدم مع العيش الكيزر والبطاطس والكاتشب والمايونيز وبالصحة والراحة.