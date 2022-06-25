بخطوات بسيطة تقدري تحضري ألذ برجر في البيت بخلط وتتبيلة تجنن 2022

يعتبر البرجر البيتي من المأكولات الشهية التي يقبل على تناولها الكبار والصغار, فيقدم البرجر مع البطاطس والمخللات وله مذاق شهي للغاية، كما أن العديد من الناس يقومون بشراء البرجر الجاهز من الخارج، وهذا ما يجعل الكثير من الأمهات يبحثوا عن كيفية تحضير البرجر في المنزل بدلًا من شرائه وبمكونات اقتصادية، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم إليكم خطوات ناجحة لتحضير أشهى برجر في البيت.

مقادير البرجر:

500جرام من اللحمة المفرومة. حبة بصل مفروم. ربع كأس من عصير الطماطم. أربعة فصوص من الثوم. القليل من البقسماط المطحون. ملعقتان من زيت الزيتون. الملح حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة قرفة. ملعقة من بهارات اللحمة. ملعقة خردل.

خطوات تحضير ألذ برجر في البيت :

يتم تحضير البرجر البيتي بخطوات بسيطة للغاية، كما أنه لا يحتاج إلى مجهود كبير في التحضير، وإليكم في هذه السطور الخطوات المتبعة وهي كالآتي: