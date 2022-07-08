بالفيديو على طريقة الشيف فهمي طريقة عمل فتة العيد ألذ أكلات عيد الأضحى

تعتبر الفتة من الأكلات المصرية الشهية التي يفضلها الكثيرون وهذا يرجع لمذاقها اللذيذ كما أنها سهلة التناول وهذا ما يجعل كبار السن يفضلونها عن الكثير من الأكلات، ولأن عيد الأضحى أصبح على الأبواب كما أنه معروف بعيد اللحمة نظرًا للأضاحي وكثرة اللحمة به، وأن الناس جميعها يأكلون لحمة في يوم العيد بأنواعها المختلفة، لذلك نجد الكثير من النساء يبحثون عن طرق من أجل عمل وصفات مختلفة باستخدام اللحمة، ومنها طريقة عمل الفتة، وسوف نقدم لكم في هذا المقال كيفية تحضير الفتة بأسهل الطرق والخطوات.

مقادير صلصة الفتة

نصف لتر عصير طماطم.

ملعقة كبيرة صلصة.

كزبرة ناشفة.

ملح وفلفل.

ثوم مفروم.

سمنة.

خل.

مقادير أرز الفتة

كيلو أرز.

ثوم.

ملح.

شوربة.

خل.

طريقة تحضير الفتة