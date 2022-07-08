بالفيديو على طريقة الشيف فهمي طريقة عمل فتة العيد ألذ أكلات عيد الأضحى
تعتبر الفتة من الأكلات المصرية الشهية التي يفضلها الكثيرون وهذا يرجع لمذاقها اللذيذ كما أنها سهلة التناول وهذا ما يجعل كبار السن يفضلونها عن الكثير من الأكلات، ولأن عيد الأضحى أصبح على الأبواب كما أنه معروف بعيد اللحمة نظرًا للأضاحي وكثرة اللحمة به، وأن الناس جميعها يأكلون لحمة في يوم العيد بأنواعها المختلفة، لذلك نجد الكثير من النساء يبحثون عن طرق من أجل عمل وصفات مختلفة باستخدام اللحمة، ومنها طريقة عمل الفتة، وسوف نقدم لكم في هذا المقال كيفية تحضير الفتة بأسهل الطرق والخطوات.
مقادير صلصة الفتة
نصف لتر عصير طماطم.
ملعقة كبيرة صلصة.
كزبرة ناشفة.
ملح وفلفل.
ثوم مفروم.
سمنة.
خل.
مقادير أرز الفتة
كيلو أرز.
ثوم.
ملح.
شوربة.
خل.
طريقة تحضير الفتة
- قومي بوضع ملعقة سمن في إناء على النار.
- أضيفي ملعقة صغيرة من الثوم المفروم والكزبرة وملعقة خل.
- قلبي المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعض البعض.
- أضيفي الملح و كوب من شوربة اللحم والمياه الساخنة.
- أضيفي الأرز إلى المياه والشوربة واتركيه على النار حتى ينضج.
- أحضري طاسة وضعي بها السمن مع الزيت على النار.
- قومي بإضافة اللحم بعد سلقها.
- اتركيها لفترة من الوقت.
- قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود قبل رفع اللحم من الطاسة.
- وفي ذات الطاسة يتم وضع الثوم والخل مع التقليب جيدا.
- ثم أضيفي عصير الطماطم واتركيه على النار حتى تحصلي على صلصة.
- قومي بوضع المكونات في طبق التقديم الأرز، اللحم، الصلصة وقدميه للأسرة.