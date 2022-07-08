بالفيديو أسهل طرق لتنظيف الكرشة بأقل مجهود خطوة بخطوة

تعتبر الكرشة من الأكلات الشهية والمفيدة للجسم، والتي تحرص الكثير من النساء على تحضيرها وتقديمها للأسرة، إلا أنه توجد عقبة في منتصف الطريق سواء تواجه الشخص الذي يقوم بتحضير الكرشة، أو الشخص الذي يتناولها، لأن الكرشة ليست نظيفة وتحتاج لمجهود كبير حتى يتم تنظيفها بشكل جيد لتكون جاهزة للتقديم، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل الطرق التى يتم من خلالها تنظيف الكرشة بدون مجهود.

أسهل طرق لتنظيف الكرشة بأقل مجهود

طريقة تنظيف الكرشة بالدقيق

3 ملاعق من الدقيق

خطوات التنظيف

أحضري طبق أو علبة، ثم قومي بخلط الدقيق مع المياه.

انقعي قطعة الكرشة المراد تنظيفها بها.

اتركيه لوقت من 3 إلى 4 دقائق.

ابدأي في التنظيف والذي يساعد في تنظيفها بسرعة ودقة.

تنظيف الكرشة بالأسبرين

المكونات

مياه ساخنة

وعدد 3 حبات أسبرين

طريقة التحضير

أحضري وعاء عميق.

قومي بخلط المياه الساخنة بحبوب الأسبرين.

اغمري الكرشة في المحلول لعدد من الدقائق .

سوف تحصلي على نتيجة مذهلة عند إخراج الكرشة من المحلول.

الطريقة العادية

المكونات

مياه ساخنة

بيكربونات الصوديوم

طريقة التحضير

قومي بخلط بيكربونات الصوديوم مع المياه الساخنة.

سوف يحدث فوران قوي.

يهبط الفوران بعد دقائق.

انقعى الكرشة في الماء.

اتركيها عدة دقائق.

ابدأي التنظيف وسوف تحصلي على كرشة نظيفة خالية من أي أوساخ أو فضلات.

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