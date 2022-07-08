وصفات طبخ

بالفيديو أسهل طرق لتنظيف الكرشة بأقل مجهود خطوة بخطوة

تعتبر الكرشة من الأكلات الشهية والمفيدة للجسم، والتي تحرص الكثير من النساء على تحضيرها وتقديمها للأسرة، إلا أنه توجد عقبة في منتصف الطريق سواء تواجه الشخص الذي يقوم بتحضير الكرشة، أو الشخص الذي يتناولها، لأن الكرشة ليست نظيفة وتحتاج لمجهود كبير حتى يتم تنظيفها بشكل جيد لتكون جاهزة للتقديم، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل الطرق التى يتم من خلالها تنظيف الكرشة بدون مجهود. 

طريقة تنظيف الكرشة

أسهل طرق لتنظيف الكرشة بأقل مجهود 

هتنبهري بالنتيجة.. مكون سحري في تنضيف الكرشة بالبيت في ثواني بدون رائحة زفارة

طريقة تنظيف الكرشة بالدقيق 

3 ملاعق من الدقيق

خطوات التنظيف 

طريقة تنظيف الكرشة
طريقة تنظيف الكرشة
  • أحضري  طبق أو علبة، ثم قومي بخلط الدقيق مع المياه. 
  • انقعي قطعة الكرشة المراد تنظيفها بها. 
  • اتركيه لوقت من  3 إلى 4 دقائق. 
  • ابدأي في التنظيف والذي يساعد في تنظيفها بسرعة ودقة. 

  تنظيف الكرشة بالأسبرين 

المكونات 

مياه ساخنة

وعدد 3 حبات أسبرين

طريقة التحضير 

  تنظيف الكرشة بالأسبرين 
تنظيف الكرشة بالأسبرين
  • أحضري وعاء عميق. 
  • قومي بخلط المياه الساخنة بحبوب الأسبرين. 
  • اغمري الكرشة في المحلول  لعدد من الدقائق . 
  • سوف تحصلي على نتيجة مذهلة عند إخراج الكرشة من المحلول. 

الطريقة العادية 

تنظيف الكرشة من غير مجهود.. 3 طرق سهلة والنتيجة ستدهشك - اليوم السابع

المكونات 

مياه ساخنة

بيكربونات الصوديوم

طريقة التحضير 

  • قومي بخلط بيكربونات الصوديوم مع المياه الساخنة. 
  • سوف يحدث فوران قوي. 
  • يهبط الفوران بعد دقائق. 
  • انقعى الكرشة في الماء. 
  • اتركيها عدة دقائق. 
  • ابدأي التنظيف وسوف تحصلي على كرشة نظيفة خالية من أي أوساخ أو فضلات. 

بأسهل الخطوات.. حضري أحلى صينية رقاق باللحمة 

آلاء عرفات

الاء محمد عرفات، 20 سنة، طالبة فرقة تالتة اداب قسم لغة عربية، خبرة سنتين ونصف، عملت على عدة مواقع من قبل واحب الكتابة.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

تعليق 1
  1. محمود الصباغ يقول

    محمود الصباغ صحفي وكاتب مصري سابقا في التجمع الاسبوعي وصوت الامه الاسبوعيه قسم التحقيقات ابحث عن جريده ورقيه او إلكترونيه للعمل ٠١١٧١٦١٨٥١

    الرد