بالخطوات… طريقة عمل عصير الطماطم للطبخ بألذ وأجمد طعم

واحدة من ضمن الثمار التي لا يتم الاستغناء عنها في عملية الطبخ هي الطماطم، فهي أساسية في عمل أي وجبة رئيسية ومهمة جدًا على أي سفرة سواء عربية أو غربية، ويمكن استخدام الطماطم في عمل عصير الطماطم وطهي الطعام مثل البطاطس واللوبيا… وغيرها من الأطعمة به، أو يمكن استخدام الطماطم في إعداد أطباق السلطة، أو يمكن استخدام الطماطم لعمل مربى الطماطم، وفي مقالنا اليوم سنوضح لكم بالخطوات طريقة عمل عصير الطماطم للطبخ بأجمد وألذ طعم.

الطماطم والقيمة الغذائية لها

الطماطم واحدة من أحد الثمار اللذيذة الذي يمكن استخدامها خام كما هي بدون إضافات أو إعداد السلطات والمشروبات والصلصات بها، وتأتي القيمة الغذائية لـ 100 جرام من الطماطم كالتالي:

القيمة الغذائيّة 100 جرام طماطم السكر 3.28 غرام الطاقة 25 سعرة حراريّة البروتين 1.64 غرام الدهون 0.00 غرام الكربوهيدرات 4.92 غرام الألياف 1.6 غرام الكالسيوم 0.0 ملليغرام الحديد 0.0 ملليغرام

طريقة عمل عصير الطماطم للطبخ

بكل بساطة يمكن عمل عصير الطماطم داخل المنزل وفي ثواني معدودة، وما على ربة المنزل سوء إحضار خمس أو ست حبات من الطماطم المخصصة للعصر مع قليل من الماء ثم اتباع الخطوات التالية:

يتم إحضار الخلاط الكهربي في البداية. الخطوة الثانية هي تقطيع الطماطم إلى قطع متوسطة الحجم. يتم وضع الماء والطماطم داخل الخلاط الكهربي، ثم تشغيله على سرعة متوسطة. أقل من ثوابي وستحصلين على عصير طماطم أحمر اللون.

طريقة إعداد صلصة الطماطم

طالما أنك تمتلكين بعض حبات الطماطم، بإمكانك تجهيز صلصة الطماطم واستخدامها في تسوية مختلف الأطعمة كاللوبيا والفاصوليا والمكرونة والخضار بجميع أنواعه، وكل ما عليكِ سوء إحضار حبات طازجة من الطماطم المخصصة للعصر، مع بصلة متوسطة الحجم وفصوص من الثوم مع بهارات وملح، ثم اتبعي الخطوات التالية:

بعد عصر الطماطم جيدًا في الخلاط، عليكِ إحضار أحد الأواني المخصصة للطبخ وضعي بها معلقتين أو ثلاثة من الزيت. قومي بتقطيع البصل والثوم لقطع صغيرة وضعيها على الزيت بعد أن يتم تسخينه. بعد أن يأخذ البصل والثوم لون قومي بسكب عصير الطماطم عليهم وأضيفي ملح وفلفل أسود على العصير. انتظري على نار متوسطة حتى الغليان ثم ضعى الخضار به حتى ينضج.

وفي حالة إن كنتِ تريدين عمل مكرونة بصلصة الطماطم، بعد غليان الخليط، قومي بوضعه على نار متوسطة وأقل من متوسطة، ثم انتظري بعد ربع ساعة وأقل ستجدي العصير تحول لصلصة طماطم، ومن ثم بعدها قومي بسلق المكرونة وضعيها بالصلصة، وستتذوقي أفضل طعم للمكرونة بإذن الله.