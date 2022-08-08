بالتكات والحركات .. طريقة عمل العاشورة على الطريقة المصرية وصوص المكسرات اللذيذ

في شهر محرم، وخاصة يوم عاشوراء، تحتفل المنازل المصرية بطبق العاشورة أو العاشوراء، وهو طبق خاص للاحتفال باليوم الذي يصومه المسلمين كوجه من أوجه الاحتفال.

بالإضافة إلى كونه طبق احتفالي في البلاد العربية وخاصة مصر، فهو طبق غني بالفوائد الصحية، لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف، فهو غني بمكونات مثل القمح والحليب والمكسرات.

وفي مثل هذا اليوم، سنقدم لكي طريقة عمل العاشوراء المصرية على الطريقة التقليدية..

مقادير العاشورة

2 كوب من القمح

4 أكواب حليب مغلي

كوب من حليب جوز الهند

3 ملاعق كبيرة من النشا

كوب من السكر

زبيب (حسب الرغبة)

جوز هند (حسب الرغبة)

طريقة عمل العاشورة

-يفضل أن يغسل القمح وينقع في الماء لمدة ليلة كاملة.

-يسلق القمح في الماء المغلي لمدة نصف ساعة حتى ينضج ثم قومي بتصفية القمح من الماء.

-ضيفي الحليب المغلي وحليب جوز الهند والسكر إلى القمح ثم قومي بغلي الخليط على الناء الهادئة.

-ضعي جوز الهند والزبيب وقلبي بشكل مستمر حتى ينضج القمح ويختلط بباقي المكونات.

-يمكن إضافة بعض الفانيليا لنكهة لذيذة (خطوة اختيارية).

-اخلطي النشا مع بعض الحليب أو الماء، وقومي بإضافته على الخليط وقلبي حتى يصبح القوام متماسك.

-بعد أن تبرد العاشورة قليلًا، قومي بوضعها في كؤوس التقديم.

-قومي بإضافة بعض الزبيب وجوز الهند على كل كأس للتزيين.

-يمكن استبدال الزبيب وجوز الهند ببعض المكسرات المفضلة لديكي.

طريقة تحضير خليط مسكرات خاص

-ضعي كمية مناسبة من السكر على النار الهادئة.

-ضيفي المكسرات حسب الرغبة مع السكر في نفس القدر واستمري في التقليب على نار هادئة.

-بعد أن يأخذ الخليط لون الكراميل، ارفعيه من على النار.

-دعي الخليط يبرد بشكل تام، ثم قومي بخلطها في الخلاط حتى تصبح مسحوق.

-ضعي بعض من الخليط في كؤوس العاشورة بدلًا من الزبيب وجوز الهند.