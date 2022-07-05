بأقل التكاليف وفي أقل وقت ممكن طريقة عمل البيتيفور للشيف محمد حامد

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك تبحث الكثير من السيدات عن الوصفات المختلفة لتقديمها في العيد، مثل المعجنات والتي تكون كالكعك والبيتيفور، و البسكويت، ولذلك نحن نقدم لك في هذا المقال وصفات متنوعة طريقة عمل البيتيفور للشيف محمد حامد والتي تعتبر من أشهى وألذ الوصفات والتي تكون بخطوات سهلة وبسيطة كما أنها لا تحتاج بتكلفة عالية.

طريقة عمل البيتيفور للشيف محمد حامد

وكان الشيف محمد حامد قد عرض من قبل طريقة عمل البيتيفور عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بطريقة سهلة وبأقل التكاليف أقل، وأكد على أن العامل الرئيسي في استخدام الزبد وليس السمن، للحصول على القوام والمذاق المطلوب.

المقادير

3 أكواب وربع دقيق أبيض للحلويات والمخبوزات.

نصف كيلو زبدة باردة.

350 جرام سكر بودرة.

ملعقة فانيليا.

3 بيض.

طريقة التحضير

قومي بإضافة الزبدة مع السكر البودرة بالمضرب، أو العجان حتى يصبح القوام كريمي.

ضيفي الفانيليا مع البيض، تدريجيًا واحدة تلو الأخرى إلى الخليط .

ضيفي الدقيق ويضرب مع الخليط حتى يمتزج القوام.

ثم قومي بوضع العجينة في كيس حلواني.

أحضري صاج به ورقة زبدة، وشكلي عليه البيتيفور.

ادخلي صاج البيتيفور في فرن ساخن على درجة حرارة 190، حتى ينضج.

قومي بتزيين البيتيفور بالشوكولاتة أو الكريمة والمربى.

وبهذه الطريقة البسيطة سوف تحصلي على أجمل بيتفور من أجل تقديمه للأسرة والضيوف في أيام العيد.