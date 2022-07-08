بأسهل الخطوات.. حضري أحلى صينية رقاق باللحمة 

طريقة تحضير الرقاق باللحمة من الأشياء التي يزداد البحث عنها على محركاتت البحث جوجل بشكل مستمر، حيث يعتبر الرقاق باللحمة من أفضل الأكلات التي يفضلها الكثير من الأسر المصرية، كما أنه مرتبط بالأفراح والمناسبات، والعزومات، َهذا يرجع لمذاقه الشهي اللذيذ، كما أن تحضيره لا يحتاج لتكلفة عالية، ولذلك تجد الكثير من النساء يبحثون لمعرفة طريقة تحضير الرقاق باللحمة، والتي سوف نقدمها لكي في هذا المقال بشئ من التفصيل.

طريقة عمل الرقاق باللحمة

المكونات

لفة رقاق بلدى

زيت

مكعب مرق دجاج.

سمن بلدى أو زبد

شوربة لـحـمـة أو بــط أو كوارع أو فــراخ.

طريقة التحضير

نحضر الشوربة ونضيف إليها مكعب مرق الدجاج حتى يذوب .

نضع كمية من الشوربة على نار هادئة.

أحضري صينية ثم ادهنيها بالسمن.

ضعي كمية من ورق الرقاق في الشوربة لمدة ثواني.

ضعيها على الصينية المدهونة بالسمن

ضعي ورقة رقاق خارجة من الشوربة الساخنة، ونصفيها جيداً و وافرديها في الصينية.

ادهني الورقة بالسمن أو زبد أو الزيت، وندهنها حتى تورق فى التسوية ولا تلتصق أو تعجن .

قومي بإضافة ثلاث ورقات قبل اللحمة وادهنيها بالسمن، وثلاثة بعد اللحمة بنفس النظام.

قومي بتعصيج اللحمة بالنكهات التي تفضلينها وبهارات اللحم والبصل والزيت.

افردي اللحمة على ورق الرقاق.

وزعيها بالتساوى فوق ثالث ورقة رقاق.

احرصي على إبعاد الورق عن أحرف الصينية 2 سم دائر ما يدور، حتى لا يخرج منها اللحمة عند تقليبها

ضعي ثلاث ورقات من الرقاق فوق اللحمة .

ادهني وجه الصينية بالسمن.

ادخليها فرن متوسط الحرارة .

انتظري حتى يحمر وجه الصينية.