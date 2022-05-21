بأسرار الحاتي.. طريقة عمل الكفتة المشوية بكل أسرارها وتكاتها بطعم احلي من الجاهز

تعد الكفتة من أشهى وألذ الأكلات التي يمكن تحضيرها دون الحاجة إلى بذل المزيد من المجهود والوقت، وتختلف طرق تسويتها سواء كانت مشوية أو مقلية أو حتى بالفرن، وفي هذا المقال سنقدم لكي سيدتي بعض الوصفات السهلة التي يمكنك من خلالها الاستمتاع بطعم الكفتة بطرق سهلة وصحية ولذيذة.

طريقة عمل الكفتة المشوية

المكونات

كيلو من اللحم المفروم (بها نسبة متوسطة من الدهن).

حبتين من البصل كبيرة الحجم.

4 فصوص من الثوم المفروم.

½ ملعقة من البيكنج بودر (حتى تكون الكفتة هشة).

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

القليل من البقسماط.

ملعقة صغيرة من القرفة (يمكن الاستغناء عنها حسب الرغبة).

طريقة التحضير

قومي ببشر كمية البصل المستخدمة بداخل المفرمة جيداً.

ثم أضيفي كافة البهارات والتوابل الموجودة في وعاء كبير الحجم معاً مع البصل المفروم، ثم قومي بإضافة مقدار الثوم المفروم.

أضيفي البيكنج صودا إلى المكونات وقلبيه جيداً، حتى يمتزج معها جيداً.

قومي بإحضار الصينية التي سوف نسوي بها الكفتة، وأضيفي رشة من الزيت في قاع الصينية حتى لا تلتصق بها الكفتة.

ثم قومي بتشكيل الكفتة على شكل صوابع أوعلى شكل كرات صغيرة أو متوسطة الحجم، وغطي الصينية بورق الالومنيوم.

سخني الفرن قبل وضع الكفتة بعشر دقائق على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم ضعي الصينية بداخل الفرن، واتركيها لمدة (30-45 دقيقة)، حتى تنضج تماماً.

طريقة عمل كفتة الحاتي

كيلو من اللحم المفروم (به نسبة عالية من الدهن).

حبتين من البصل المبشور.

ملعقة كبيرة من الدهن (يفضل اللية أو السمن).

4 ملاعق من الخل الأبيض (الذي يساعد على تسوية اللحم).

6 ملاعق من البقسماط الناعم.

ثمرتين من الطماطم المبشورة.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

طريقة الإعداد

أضيفي جميع البهارات والتوابل إلى اللحم في وعاء كبير، وقومي بالتقليب جيداً حتى تتشرب اللحمة من طعم التوابل.