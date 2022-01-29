المكرونة البشاميل بالصوص الابيض الناعم
من الوجبات الإيطالية المشهورة المكرونة البشاميل وهي من المعجنات المحببة لدى العديد من الأشخاص وتعد المقادير سهلة وبسيطة ومتواجدة في كل مطبخ بسيط، ويمكن تحضيرها باللحمة المفرومة أو بالدجاج وتسمى نجرسكو، واليوم من خلال السطور التالية سنوضح طريقة تحضير المكرونة البشاميل بالخطوات.
مقادير المكرونة البشاميل بالصوص الأبيض:
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة البلدي.
- كيس من المكرونة القلم وزنها نصف كيلو.
- بصلة متوسطة مبشورة.
- فلفل أسود، ملح، بهارات لحمة.
- أربعة أكواب من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من السمنة.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.
طريقة تحضير اللحمة المفرومة بالخطوات:
مقالات ذات صلة:
- حضري مقلاة في الأول وضعي بها ملعقة من السمن، بعدها قومي بفرم البصل جيدا.
- الخطوة التالية ضعي السمن بالمقلاة والبصل، وقومي بوضعهم على النار مع التقليب.
- بعدها نضع اللحم المفروم مع الملح والفلفل وبهارات اللحمة مع التقليب المستمر حتى يتم النضج تماما.
طريقة تحضير صوص البشاميل الناعم:
- قومي بتحضير إناء عميق في الأول ونضع بها السمن والدقيق.
- نقوم بتحريكها على النار حتى يتم تحمير الدقيق جيدا، بعدها نضع الحليب والملح والفلفل والبهارات.
- يتم تقليب المكونات سويا حتى يتم عمل الصوص الأبيض بشكل صحيح وناعم.
- نتركه جانبا حتى نحضر باقي المكونات.
طريقة تحضير المكرونة البشاميل بالصوص الأبيض:
- نقوم بعمل سلق المكرونة حتى يتم النضج في الأول، بعدها نتركه جانبا.
- حضري الصينية المخصصة للمكرونة، نقلب الصوص مع المكرونة ونضع نصف الكمية وبعدها نضع اللحم المعصج، وبعدها نضع النصف الثاني من المكرونة.
- على وجه المكرونة نضع الجبن المشور ونضعها بالفرن ختى يتم النضج تماما.