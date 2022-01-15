المرقوق أكلة شعبية من نجد يجب تذوقها والتمتع بقيمتها الغذائية العالية

المرقوق هي أحد الأكلات الشعبية التي تشتهر بها منطقة نجد بالمملكة العربية السعودية، وهي من الوجبات التي تتميز بالسعرات الحرارية العالية، لأنها تقدم إلى جانب الأرز أو الخبز، بالإضافة إلى أنها تعد باستخدام الطحين من نوع الصما وهو أحد أنواع القمح اللين، ويستخدم فيها لحم الغنم وعدة أنواع من الخضروات وهي غير مناسبة لمن يتبعون نظاماً غذائياً لتخفيف الوزن، لأنها تتضمن سعرات حرارية عالية.

طريقة عمل المرقوق الأكثر شعبية في نجد

لقيت الوجبات السعودية إقبالاً شديداً لدى الكثير من الأشخاص وانتشر إعدادها في الكثير من الدول العربية والأجنبية من خلال إنشاء المطاعم التي تقدم الوجبات السعودية، ومن أشهر الوجبات الشعبية بمنطقة نجد بالمملكة الغربية السعودية هي المرقوق وهو يحتوي على قيمة غذائية عالية.

مكونات العجين

ثلاثة أكواب من الطحين.

ملعقتان من الزيت النباتي.

كوب من الماء.

ملح.

مكونات اللحم

كيلو من لحم الغنم.

ثمرة بصل كبيرة الحجم مفرومة.

مكعب من المرق.

ثلاث ملاعق من معجون الطماطم.

كوبان من الماء الساخن.

فصان ثوم.

كزبرة.

كمون.

هيل.

ورق غار.

قرنفل.

قرفة.

كركم.

بهارات مشكلة.