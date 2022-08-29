القرص الفلاحي الأصلي بطعم السمن البلدي

يعد القرص الفلاحي من إحدى المأكولات الشعبية التي يفضلها الكثير من الأشخاص بفضل ما لها من مذاق شهي بالإضافة إلى سهولة التحضير فلا تستغرق وقت مطلقًا في التحضير كما ان مذاقها شهي للغاية وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير القرص الفلاحي.

طريقة تحضير القرص الفلاحي:

يتم تحضير القرص الفلاحي بمقادير بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:

نصف كيلو من الدقيق.

نصف كوب من السمن البارد والمذاب.

نصف كأس من القشطة.

كأس ونصف من اللبن الرائب الفلاحي.

نصف كأس من المياه الدافئة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

خطوات التحضير:

يتم تحضير القرص الفلاحي بخطوات بسيطة للغاية وغير مكلفة وفيما يلي تلك الخطوات:

أولًا يتم تسخين الفرن بشكل مبكر. ثم يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من المياه والسكر والخميرة ثم يتم التقليب جيدًا ويتم تركه في مكان دافئ لفترة عشر دقائق. ثم الحصول على وعاء كبير ويتم وضع فيه كلًا من الدقيق والملح ويتم الخلط ثم إضافة السمن ويتم العجن لحين أن يختلطوا مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم إضافة خليط الخميرة واللبن والقشطة ثم يتم العجن باليدين لحين الحصول على عجينة طرية ومتماسكة. ثم يتم تغطية الوعاء بورق من البلاستيك ثم يتم تركه في مكان دافئ لمدة ساعة. القيام بعد ذلك بتشكيل العجينة في شكل كرات ويكون حجمها متوسط ثم الحصول على صينية ويتم دهنها بالسمن ويتم الضغط عليها باليدين لحين أن تنفرد وبعد ذلك يتم تغطيتها بالاعتماد على منشفة ثم يتم تركها لمدة ثلث ساعة. بعد ذلك يتم وضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة لحين أن تنضج بشكل نهائي ثم تقدم في وجبة الإفطار وبالهناء عليكم جميعًا.

ما هي فوائد القرص الفلاحي؟

يوجد للقرص الفلاحي الكثير من الفوائد التي من بينها كلًا من التالي: