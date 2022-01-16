الدايت لا يعني الحرمان إليكم طريقة عمل أرز المشروم الدايت

عندما نبدأ في اتباع نظام غذائي من أجل خسارة الوزن نخشى كثيرًا الحرمان من أنواع عديدة من وصفات الطعام وتكرار نفس الأصناف المقدمة حسب النظام الغذائي، ولأن الكثير منا يفضل أكلة الأرز يمكن تحضير الأرز الدايت بطريقة تتناسب مع النظام الغذائي ولا تسبب زيادة الوزن وفيما يلي نعرض عليكم طريقة عمل الأرز بالمشروم الدايت.

مكونات أرز المشروم الدايت

نحتاج لتحضير الأرز الدايت مكونات مختلفة قليلًا عن المعتادة في تحضير الأرز الأبيض العادي ومنها:

كوب أرز طويل الحبة يكون مغسول جيدًا ومنقوع في الماء لفترة.

ملعقة لها حجم كبير زيت زيتون أو زيت نباتي مناسب.

كمية من الفلفل الأسود البودرة وملح الطعام حسب الذوق.

كوب كامل شرائح مشروم مفرومة أو مقطعة صغيرًا.

حبة واحدة بصل تفرم ناعمًا.

طريقة عمل أرز المشروم الدايت

يعتبر من الأكلات المفيدة في الدايت ولا يعتبر حرمانًا بالمعنى الكلي لأنه لا يختلف كثيرًا عن طريقة عمل الأرز المعتاد ولكنه باستخدام مكونات صحية أكثر أما عن طريق إعداد أرز الفطر الدايت: