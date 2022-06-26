البسلة بالصلصة.. أسهل طريقة

فوائد البسلة ” البازلاء “عديدة، فمن هذه الفوائد أنها تنظم مستوى السكر في الدم وتكبح الشهية المفرطة، كما أنها مصدر جيد للبروتين، كما أنها تحتوي على الألياف التي تحسن من عملية الهضم، و يتم طبخها بطرق عديدة، منها إعدادها بالصلصة، حيث أنها سهلة الإعداد ولذيذة، إليكم الطريقة بأبسط المكونات.

المكونات

نصف كيلو جرام من البازلاء.

6 طماطم معصورة مع قليل من الماء.

2 جزرة (حسب الرغبة).

ملح وفلفل أسود وكمون حسب الرغبة.

شطة (حسب الرغبة).

ملعقة من الزيت.

شوربة في حالة توافرها، حيث يمكن الاستغناء عن الشوربة بالماء.

الطريقة