وصفات طبخ

البسلة بالصلصة.. أسهل طريقة

فوائد البسلة ” البازلاء “عديدة، فمن هذه الفوائد أنها تنظم مستوى السكر في الدم وتكبح الشهية المفرطة، كما أنها مصدر جيد للبروتين، كما أنها تحتوي على الألياف التي تحسن من عملية الهضم، و يتم طبخها بطرق عديدة، منها إعدادها بالصلصة، حيث أنها سهلة الإعداد ولذيذة، إليكم الطريقة بأبسط المكونات.

المكونات

  • نصف كيلو جرام من البازلاء.
  • 6 طماطم معصورة مع قليل من الماء.
  • 2 جزرة (حسب الرغبة).
  • ملح وفلفل أسود وكمون حسب الرغبة.
  • شطة (حسب الرغبة).
  • ملعقة من الزيت.
  • شوربة في حالة توافرها، حيث يمكن الاستغناء عن الشوربة بالماء.

الطريقة

  • ضعي الزيت في قدر على النار حتى يسخن.
  • ثم أضيفي عصير الطماطم، والبهارات.
  • اتركي الطماطم حتى تتسبك.
  • ثم أضيفي البازلاء، ويمكن تقطيع الجزر إلى مكعبات صغيرة، وإضافتها مع البسلة.
  • أضيفي الشوربة أو الماء، بحيث يغطي البازلاء والجزر.
  • اتركي البسلة والجزر حتى تمام النضج.
  • تقدم البازلاء مع الأرز، أو الدجاج المسلوق أو كليهما، وبالهناء والشفاء.
مريم محمود

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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