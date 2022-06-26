البسلة بالصلصة.. أسهل طريقة
فوائد البسلة ” البازلاء “عديدة، فمن هذه الفوائد أنها تنظم مستوى السكر في الدم وتكبح الشهية المفرطة، كما أنها مصدر جيد للبروتين، كما أنها تحتوي على الألياف التي تحسن من عملية الهضم، و يتم طبخها بطرق عديدة، منها إعدادها بالصلصة، حيث أنها سهلة الإعداد ولذيذة، إليكم الطريقة بأبسط المكونات.
المكونات
- نصف كيلو جرام من البازلاء.
- 6 طماطم معصورة مع قليل من الماء.
- 2 جزرة (حسب الرغبة).
- ملح وفلفل أسود وكمون حسب الرغبة.
- شطة (حسب الرغبة).
- ملعقة من الزيت.
- شوربة في حالة توافرها، حيث يمكن الاستغناء عن الشوربة بالماء.
الطريقة
- ضعي الزيت في قدر على النار حتى يسخن.
- ثم أضيفي عصير الطماطم، والبهارات.
- اتركي الطماطم حتى تتسبك.
- ثم أضيفي البازلاء، ويمكن تقطيع الجزر إلى مكعبات صغيرة، وإضافتها مع البسلة.
- أضيفي الشوربة أو الماء، بحيث يغطي البازلاء والجزر.
- اتركي البسلة والجزر حتى تمام النضج.
- تقدم البازلاء مع الأرز، أو الدجاج المسلوق أو كليهما، وبالهناء والشفاء.