وصفات طبخ

البامية بالصلصة.. سر نجاحها

البامية بالصلصة تعتبر من الأكلات الشعبية المنتشرة في مصر، وتتميز بمذاقها اللذيذ، وتتكون بشكل رئيسي من البامية والطماطم والثوم، سنتناول في هذا المقال طريقة إعدادها بأسهل طريقة.

البامية بالصلصة

المكونات

  • كيلو بامية.
  • كيلو من الطماطم.
  • 9 فصوص من الثوم المفروم.
  • ملعقة كبيرة من السمن.
  • ملعقتين من الزيت.
  • شوربة، ويمكن الاستغناء عنها بالماء، ولكن في حالة الاستغناء، قومي بتزويد ملعقة كبيرة من السمنة.
  • ملح وفلفل حسب الرغبة.
  • كمون ربع ملعقة صغيرة.
  • شطة مطحونة حسب الرغبة.

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الطريقة

  • قومي بتقميع البامية، عن طريق إزالة المقدمة البارزة، والقطعة النهائية الصغيرة في البامية، كالصورة التالية.
تقميع البامية
تقميع البامية
  • اغسلي البامية جيدا.
  • في الخلاط الكهربائي، قومي بعصر الطماطم مع إضافة كوب ونصف من الماء واتركيها جانبًا.
  • في قدر على نار هادئة، ضعي الزيت والسمن وشوحي الثوم، قليلا حتى تظهر رائحته.
  • ثم ضعي البامية المصَفاة من الماء وشوحيها مع الثوم قليلاً.
  • ضعي عصير الطماطم فوق البامية، ثم أضيفي الشوربة، بحيث تُغطى البامية، ويمكن الاستغناء عن الشوربة بالماء.
  • أضيفي الملح والتوابل.
  • هدئي النار جدًا واتركيها على نار هادئة جدا، حتى تنضج البامية، مع متابعتها من فترة لأخرى.
البامية بالصلصة
البامية بالصلصة

ملحوظة: على النار الهادئة قد تأخذ البامية حوالي ساعة إلا ربع أو ساعة في النضج.

  • تقدم مع الأرز والدجاج، أو الخبز.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل البامية بالصلصة، للمزيد تابعونا على موقع

نجوم مصرية

مريم محمود

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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