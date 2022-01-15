اكثر من طريقة لعمل الإيدام الهندي باللحم والدجاج في المنزل

إن طريقة عمل الإيدام في غاية السهولة، كما يوجد أكثر من نوع من الإيدامات حيث نجد إيدام اللوبياء وإيدام الدجاج وغيرهم، والجدير بالذكر أن طريقة عمل الإيدام بوجه عام تحتاج فقط إلى مكونات بسيطة ومن ثم تحصلين على وصفة صحية سريعة التحضير تقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز، والآن نترككم مع تفاصيل طريقة تحضير الإيدام والمكونات التي سوف تحتاجين إليها في سطور المقال القادمة.

طريقة تحضير إيدام اللوبياء باللحم

تحتاجين لإعداد هذه الوصفة إلى عدة مكونات نسردها لك على النحو الآتي:

1/2 كيلو من مكعبات اللحم.

1/4 كيلو من اللوبياء الجافة.

لتر طماطم تم عصرها.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم مقطعة قطع صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقع اللوبياء في ماء مدة ليلة كاملة.

توضع اللوبياء على النار حتى يتم سلقها ومن ثم تصفى من الماء.

ضعي قدر كافي من الزيت على نار متوسطة لتحمير البصل.

ضعي اللحم إلى البصل وقلبي إلى أن يتغير لونه.

ثم ضيفي الطماطم إليها واتركيها حتى تنضج اللحمة.

ضعي الأولياء في وعاء مع مرق لمدة 30 دقيقة ثم ضيفي التوابل التي تفضلينها مثل الكمون والفلفل والملح وضيفي إليها الماء والثوم واتركيها على النار لمدة 5 دقائق ثم يقدم مع طبق من الأرز.

طريقة عمل إيدام الدجاج الهندي

تحتاجين في هذه الوصفة إلى المكونات الآتية:

صدور فراخ.

بصلة مقطعة شرائح رقيقة طويلة.

واحد كوب من الفليفلة الخضراء.

1/2 ملعقة من الكاري.

ملعقة من الفلفل الحار.

1/2 ملعقة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة من الملح.

ملعقة من الدقيق.

1/4 ملعقة من الزيت النباتي.

ملعقة صلصة طماطم.

1 كوب ماء.

طريقة التحضير