افضل 3 طرق لعمل الديك الرومى خطوات سهلة وبسيطة

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هناك العديد من الطرق لعمل الديك الرومى التي يمكنك اتباعها عن طهى ديك رومي، وكن في هذه المقالة سوف نذكر لحضراتكم أفضل ثلاث طرق لعمل الديك الرومي من خلال بعض الخطوات سهلة والبسيطة.

الطريقة الأولى لطهي الديك الرومي

المكونات

ديك رومى نظيف ومغسول (حجمه وسط). 2 طماطم. أربع بصلات. فلفل أسود. ملح. رشة من جوزة الطيب. روزماري. بهارات. ملعقة ببريكا. ملعقة كزبرة ناشفة. كاتشب حسب الرغبة. ملعقة من صوص الصويا. لمونة. دبس رمان. أربع أكواب من الزبادي.

خطوات التحضير

1- نقع الديك الرومى في ماء وملح لمدة ليلة كاملة وذلك لكي يكون نظيف تماما، بعد ذلك غسل الديك الرومي جيدا من الملح.

2- خلط أو ضرب كل هذه المكونات 2 طماطم، أربع بصلات، فلفل أسود، ملح، رشة من جوزة الطيب، روزماري، بهارات، ملعقة ببريكا، ملعقة كزبرة ناشفة، كاتشب حسب الرغبة، ملعقة من صوص الصويا، لمونه، دبس رمان، أربع أكواب من الزبادي، جيدا في الخلاط أو الكبة.

3- قومي بتتبيل الديك الرومي جيدا بهذه التتبيلة التي قمتي بتحضيرها من الداخل ومن الخارج.

4- ترك الديك لمدة يوم كامل بعد تتبيله لكي يتشرب التتبيلة ويكون مذاقه جيد.

5- وضع الديك الرومي في الفرن لمدة 5 ساعات أو أقل وذلك حسب الحجم على درجة حرارة مرتفعة حوالي ساعة ثم بعد ذلك على درجة حرارة منخفضة وذلك حتى يتم السواء جيدا.

6- إخراج الديك الرومي وضعي فوقه صلصة ثم إدخاله الفرن مرة أخرى لكي يحمر.

الطريقة الثانية لعمل الديك الرومى

المكونات

ديك رومى مغسول ونظيف وزنه 5 كيلو. كوب خل. كيس ملح. سبعة فصوص ثوم وقومي بفرمها. ثلاث بصلات مفرومين. معلقة كركم. أربع علب زبادي. ملعقة زنجبيل. معلقة كمون. ملعقة كزبرة. معلقة فلفل أسمر. معلقة قرفة. ملعقة روزماري.

الخطوات

1- أولا وقبل كل شي يجب أن تضعي الديك الرومي في الماء ومعه كيسين من الملح وكوب من الخل قبل ما نطبخه بيوم وذلك لمدة خمس ساعات.

2- قومي بخلط جميع المكونات كوب خل، كيس ملح، سبعة فصوص ثوم وقومي بفرمها، ثلاث بصلات مفرومين، معلقة كركم، أربع علب زبادي، ملعقة زنجبيل، معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة فلفل اسمر، معلقة قرفة، معلقة روز ماري.

3- دهن الديك الرومي بهذه الخلطة جيدا ويدهن من الداخل ومن الخارج جيدا مع وضع ربع كيلو من الزبدة تحت الجلد.

4- لف الديك الرومي بالسلوفان جيدا وإدخاله في الفرن لمدة ثلاث ساعات.

الطريقة الثالثة لطبخ الديك الرومي

المكونات

ديك رومي مغسول ونظيف.

ملعقة كاري حلو.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة هال مطحون.

ملعقتين خل ابيض.

نصف ملعقة فلفل أبيض.

ملعقة كبيرة بهار دجاج.

نصف ملعقة فليفلة مطحونة وناعمة.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة زبدة.

ليمونة مبشورة.

ملعقتين زيت زيتون.

خطوات تحضير الديك الرومى

1- قبل كل شي يجب عليك أن تقومي بنقع الديك الرومي لمدة 12 ساعة في الماء.

2- إضافة الخل وقشر الليمون ونقوم بتحضير التتبيلة.

3- قومي بإضافة كل من البهارات الفلفل الأبيض، وبهار الدجاج، والفليفلة المطحونة، والملح في الخلاط بالإضافة إلى وضع الليمون المبشورة عليهم أيضا، وإضافة نصف كأس من الصغير وخلطهم جيدا.

4- قومي بدهن الديك الرومي في التتبيلة ودهنه جيدا تحت الجلد بالزبدة أيضا.

5- ضعي الديك الرومي في الفرن لمدة 3 ساعات على درجة حرارة لا تقل عن 160.