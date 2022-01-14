اسهل طريقة عمل البليلة باللبن بالطريقة المصرية تمنحك الدفء في الشتاء

إن أكثر ما يبحث عنه الجميع في ليالي الشتاء هو طريقة عمل البليلة باللبن بالطريقة المصرية خاصة أنها تمنحك شعورا بالسعادة لا مثيل له، كما توفر لك الدفء في الشتاء ومكوناتها بسيطة للغاية ولن تكلفك الكثير فهي موجودة في خزانتك، وفي هذا التقرير سوف نعرض لك بخطوات بسيطة طريقة تحضير البليلة باللبن الطبق الغني بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

طريقة عمل البليلة باللبن بالطريقة المصرية

إن البليلة باللبن من أهم الوصفات الشعبية التي يحبها الجميع، وإذا كنت تبحثين عن طريقة تحضير البليلة باللبن لن تحتاجين سوى المكونات البسيطة التالية التالية:

نصف كيلوجرام من القمح المقشور.

كوبين من اللبن.

نصف كوب من السكر.

كمية من الماء حسب حاجتك.

مكسرات للتزيين مثل الزبيب وجوز الهند

طريقة إعداد الوصفة

بداية عليك تنقية القمح من أي أتربة أو حصوات، ثم اغسليه جيدا.

اتركي القمح في الماء لفترة أربعة ساعات بحد أدنى.

اغسليه أكثر من مرة وغيرلي له الماء على مدار مدة النقع.

اتركيه على نار متوسطة.

كلما تظهر عليه طبقة أزيليها من عليه.

انتظري حتى ينضج وضيفي له ما يحتاج إليه من ماء.

بعدها عليك تركه ليلة كاملة.

وبعدها ضيفي اللبن عليه وجوز الهند والسكر واتركيهم على النار وصبيها في أطباق وقومي بتزينيها بالمكسرات مثل جوز الهند أو نوع آخر تفضليه.

فوائد البليلة باللبن

تتعدد فوائد وصفة البليلة باللبن حيث أنها غنية بالكربوهيدرات لأن مكونها الأساسي هو القمح الذي يأتي بدوره في تقليل نسبة الإصابة بالقلب ويسهل من عملية الهضم، كما يمنحك شعورا بالشبع لمدة طويلة، وهو مفيد للحوامل لأنه غني بالبروبيوتيك الذي يقلل من الاسهال و الإمساك ويحسن من عملية هضم الطعام وامتصاص الفيتامينات منه بشكل كامل.