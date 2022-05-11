إطلع على أشهى وأشهر وصفات المطبخ الإيطالي

يعتبر المطبخ الإيطالي من أشهر المطابخ على مستوى العالم، وأهم ما يميزه إضافته الذرة والفلفل والبطاطا والجبن بأنواعه الكثيرة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أشهى وأشهر وصفات المطبخ الإيطالي، التي يبحث الجميع عنها لمعرفتها.

أشهر وصفات المطبخ الإيطالي

المكرونة الاسباجيتي

المقادير:-

٢٥٠ جراماً مكرونة إسباجيتي.

٦ ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعماً.

ملعقة كبيرة من الزعتر الأخضر الطازَج.

ثلاثة فصوص من الثوم.

طريقة التحضير

أولاً: قم بوضع كَمّيَّة مناسبة من الماء في وعاء على النار حتى يغلي، ثم قم الملح، و من ثم وضع المكرونة حتى تنضج، ثم نصفي المعكرونة جيداً من الماء، ونتركها جانباً.

ثانياً: نضع زيت الزيتون في وعاء على نار منخفضة، ثم نضيف الثوم إليه ونقلبه ليذبل، ثم نضيف المعكرونة المسلوقة إليه، ثم الفلفل الأسود، وبعد ذلك نضيف الزعتر، والبقدونس ونقلب جيداً ثم نرفعه من على النار ونقديمه في طبق ليكون بذلك جاهز للأكل.

صلصة الفريدو بالدجاج

المكونات

أربع قطع من صدور الدجاج المقطعة على شكل مربعات كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

فصان من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من البهارات الإيطالية.

صلصة الفريدو: وهي عبارة عن ست ملاعق صغيرة من الزبدة، مع ملعقتان كبيرتان من الدقيق، و كوبان ونصف من الحليب قليل الدسم، نضيف لهم ربع كوب من جبنة بارميجان، مع ربع ملعقة كبيرة من الملح، وفص من الثوم المهروس.

طريقة تحضير الوصفة

نقوم بتحضير وطهي الدجاج، و ذلك عن طريق تذويب الزبدة في طاسة على نار منخفضة، ثم نضيف الثوم، ثم الدجاج، و من ثم نضيف البهارات الإيطالية، ونترك ذلك على النار لمدة عشر دقائق مع التقليب مع التقليب كل فترة.

ثم نقوم بـ تحضير الصلصة، وذلك عن طريق تذويب الزبدة في وعاء على نار هادئة، ثم نقلي الثوم بها لمدة دقيقة،ثم نقوم بإضافة الدقيق والحليب لها مع التقليب، ثم نضيف جبنة البارميزان ونقلب المكونات بشكل مستمر حتى نحصل على مزيج متماسك، ثم نضيف الملح ليعطي نكهة للصلصة، ثم نضع الدجاج على الخليط ونتركه عدة دقائق على النار، ثم نرفعه من على النار ليكون بذلك جاهز للأكل.