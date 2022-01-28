ألذ وصفة دجاج مشوى بالزعتر والليمون فى الفرن

يعد الدجاج المشوى هو أفضل الوجبات لإعداد طبق غنى بالقيم الغذائية العالية، والبروتين الضرورى لبناء الجسم، لأنه يعد من أنواع اللحوم قليلة الكوليسترول والدهون، لذا ينصح به للرجيم ، هذا إلى جانب طعمه الشهى المميز الذى يفضله الكثير، وسوف نقدم لكم طبق الدجاج المشوى بالزعتر والليمون ذات الطعم الرائع والنكهة المميزة، يمكن تقديمه فى العزومات أو كطبق رئيسى على المائدة، وإليكم المقادير والطريقة.

مقادير الدجاج بالزعتر والليمون

1 دجاجة كاملة وزن كيلو ونصف.

3 ملاعق من الزعتر المفروم الطازج.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة بشر ليمون.

ربع كوب زيت زيتون.

2 فص ثوم مفروم ناعم جدا.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

2 كوب مرق أو ماء.

3 عود زعتر أخضر طازج.

2 كوب من الخضروات المتنوعة (بصل مقطع شرائح رقيقة، جزر، كوسة، 2 فص ثوم مفروم، ذرة).

طريقة التحضير