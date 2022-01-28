ألذ وصفة دجاج مشوى بالزعتر والليمون فى الفرن
يعد الدجاج المشوى هو أفضل الوجبات لإعداد طبق غنى بالقيم الغذائية العالية، والبروتين الضرورى لبناء الجسم، لأنه يعد من أنواع اللحوم قليلة الكوليسترول والدهون، لذا ينصح به للرجيم ، هذا إلى جانب طعمه الشهى المميز الذى يفضله الكثير، وسوف نقدم لكم طبق الدجاج المشوى بالزعتر والليمون ذات الطعم الرائع والنكهة المميزة، يمكن تقديمه فى العزومات أو كطبق رئيسى على المائدة، وإليكم المقادير والطريقة.
مقادير الدجاج بالزعتر والليمون
1 دجاجة كاملة وزن كيلو ونصف.
3 ملاعق من الزعتر المفروم الطازج.
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
1 ملعقة صغيرة بشر ليمون.
ربع كوب زيت زيتون.
2 فص ثوم مفروم ناعم جدا.
رشة من الملح والفلفل الأسود.
2 كوب مرق أو ماء.
3 عود زعتر أخضر طازج.
2 كوب من الخضروات المتنوعة (بصل مقطع شرائح رقيقة، جزر، كوسة، 2 فص ثوم مفروم، ذرة).
طريقة التحضير
- يغسل الدجاج جيدا بالماء ، احدثى به فتحات صغيرة بالسكينة، ويترك جانبا.
- يخلط الزعتر المفروم وعصير الليمون وبشر الليمون والثوم المفروم وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود فى وعاء عميق.
- يتبل الدجاج جيدا بالخليط ويترك فى الثلاجة مدة لا تقل عن ثلاثة ساعات، يفضل تركه ليلة كالمة، حتى يتشرب التتبيلة جيدا.
- يسخن الفرن جيدا على درجة حرارة 180 درجة.
- فى صينية الفرن توضع جميع الخضروات وتتبل بزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والزعتر.
- يوضع المرق أو الماء على الخليط، وتقلب جيدا.
- توضع الصينية فى الفرن لمدة 15 دقيقة فقط، لتسويتها قليلا.
- تفتح شواية الفرن على درجة حرارة عالية.
- يوضع الدجاج لمدة ربع ساعة لكل جهة.
- تخرج صنية الخضروات من الفرن، ويوضع فوقها الدجاج، وتعاد الصينية للفرن مرة آخرى لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج.
- يرفع الدجاج، وتوضع الخضروات فى طيق التقديم، ثم يوضع فوقها الدجاج.