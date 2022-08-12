ألذ عشرة وجبات سريعة ورخيصة يمكنك تحضيرها للعشاء



يمكن تحضير هذه الوجبات مساء عند أي تجمع عائلي حيث تتميز بسرعة تحضيرها ورخص تكلفتها مما يوفر على النساء الجهد والوقت, وسيتم عرض طريقة عمل كل وجبة في هذا المقال.

الأرز المكسيكي :



الأرز المكسيكي يعد من ألذ وأطعم الوجبات التي يفضلها الكبار والصغار ويمكن تجهيز مكوناتها بسهولة كالتالي :

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المطحون .

ثلاثة فصوص من الثوم المطحون .

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم .

قرن فلفل أخضر مقطع .

ملعقة صغيرة من البابريكا .

حبة طماطم كبيرة مفرومة بدون قشر .

ربع كوب من الذرة .

كوبان من الأرز طويل الحبة .

3 أكواب وربع من مرقة الدجاج أو الماء حسب الرغبة.

ملعقة وربع صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

بصلة مفرومة.

طريقة العمل :

يتم غسيل الأرز جيدًا ثم يتم وضعه في طبق عميق ثم يغمر بالماء الساخن ويتم تركه عشر دقائق.

نضع قليلًا من الزيت على نار متوسطة ثم نسكب الثوم والبصل والفلفل ونحركهم معًا حتى يصبح لونه ذهبيًا.

نضع الأرز فوق المكونات السابقة ونتركهم على نار عالية دقيقتين ثم نسكب الطماطم والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود والبابريكا والشطة والصلصة والشوربة علي الأرز مع التحريك المستمر.

نتركه على نار عالية وبعد دقيقة نهدي النار ويتم تركه عشرين دقيقة حتى يستوي.

كريب بانيه الدجاج :



يعد بانيه الدجاج من أفضل عشر وجبات سريعة ورخيصة.

المكونات :

واحد كوب من الدقيق.

كوب ونصف من الحليب.

ثلاث بيضات.

نصف كوب من الجبنة الشيدر أو الموزاريلا.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ست قطع صغيرة من البانيه.

طريقة العمل :

يتم خلط كل من الدقيق والزبدة والملح والفلفل الأسود والبيض ثم تتم تصفية الخليط تمامًا.

نحضر طاسة لا تلتصق بالعجين ثم نضع كمية من الخليط ونوزعه على كامل الطاسة ونتركه لمدة دقيقتين على نار هادئة ثم نقلبه على الجانب الآخر ونتركه لمدة دقيقتين أيضًا.

نستمر على هذا النحو حتى ننتهي من الكمية بالكامل ثم يتم ثني الكريب على شكل نصف دائرة ويتم وضع الكريب والجبن بداخلها ونغلقها على شكل مثلث ثم نضعها في الطاسة مرة أخرى حتى يصبح لونها ذهبيا ثم يتم تقديمها.

فطائر سريعة التحضير :



يمكننا تجهيز فطائر رقيقة وسريعة بدون أي جهد عن طريق إحضار :

كوبان ونصف دقيق.

كوب ماء.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة.

قليل من الملح.

ربع كوب من اللبن المجفف.

ثلاثة ملاعق زبادي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة العمل :

نسكب الماء والحليب والزبادي والزيت والبيكنج بودر مع الملح والدقيق في وعاء ثم نخلطهم جيدًا حتى نحصل على عجينة.

نستمر في العجن خمس دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة ثم نتركها حتى تتخمر.

نضع الطاسة على نار هادئة ثم نقسم العجينة إلى كرات متوسطة ونضعها في المقلاة.

نحركها على الجانبين حتى تستوي تماما ثم يتم تقديمها.

القرنبيط المقلي :



يمكن إعداد مقادير القرنبيط المقلي كالتالي :

قرنبية واحدة متوسطة الحجم.

كوب من الدقيق.

توابل.

أربع بيضات.

زيت.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ثوم مفروم.

كزبرة وشبت أخضر مفروم.

طريقة العمل :

نقطع القرنبيطة إلى قطع متوسطة الحجم.

نضع ماء مغليًا داخل وعاء ثم نضع القرنبيط لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك يتم إخراجها والانتظار حتى تبرد.

نحضر وعاء عميقًا ونضع به التوابل والشبت والثوم والدقيق والحليب والبيكينج بودر.

نخلط المقادير جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي.

نحضر طاسة ونضع بها كثيرًا من الزيت على نار عالية ثم نغمس القرنبيط داخل خليط الدقيق ونضعه في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون ثم يتم تقديمه.

فاهيتا الدجاج :



تعود أصول الفاهيتا إلى دولة المكسيك ويمكن تحضيرها بالمقادير التالية.

نصف كيلو من الدجاج.

فلفل ألوان.

فصين ثوم.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة كاري.

فلفل أٍسود.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نصف كوب من البقدونس بصلة متوسطة الحجم.

زيتون أسود مقسم إلى أجزاء صغيرة.

حبة واحدة من الطماطم.

بصلة متوسطة الحجم.

طريقة العمل :

نغسل الدجاج جيدًا بالماء والخل ثم يتم تقسيمه بالطول إلى قطع صغيرة.

يتم فرم الثوم حتى يصبح ناعما.

يضاف الكاري والفلفل الأسود والملح والخل إلى الدجاج ويتم وضع فوقهم قليلًا من الماء.

نترك الخليط نصف ساعة.

نقطع البصل شرائح رفيعة مثل الدجاج ونضعه في الزيت ثم نضع الدجاج ونحركه باستمرار.

نقطع الفلفل إلى مكعبات ونضعه مع الدجاج ونحركه حتى ينضج بالكامل.

نضيف البقدونس والطماطم مع التحريك المستمر.

يتم تقديمها مع الأرز الأبيض والسلطات.

الشكشوكة :



هي إحدى الوجبات ذات القيمة الغذائية الكبيرة فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة ويمكن تحضيرها بسهولة.

المقادير :

حبتان من الطماطم المفرومة.

عدد أربع بيضات.

ملح وفلفل أسود وكسبرة.

بصلة واحدة.

عدد أربعة فصوص من الثوم المفروم.

يمكن إضافة فلفل رومي.

طريقة العمل :

نقطع الطماطم والبصل قطعًا صغيرة في طبق متوسط الحجم.

نضع البصل في طاسة كبيرة مع الزيت والثوم مع التحريك المستمر حتى يصبح لون الخليط ذهبيًا.

نضع الطماطم والملح والكسبرة على الخليط ومن الممكن وضع فلفل رومي مع الاستمرار في التحريك.

نضيف الفلفل الأسود ونحرك جيدا حتى يستوي.

يتم تقديمها ساخنة مع الخبز البلدي.

كفتة البطاطس :



يمكن تقديمها بمفردها أو مع الأرز فهي وجبة سريعة التحضير وذات قيمة غذائية كبيرة.

المقادير :

ملعقتان من الزبدة.

ثلاث من صفار البيض.

كوبان من البقسماط.

زيت غزير.

نصف كيلو من البطاطس المهروسة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

عدد اثنين من البيض.

طريقة العمل :

نضع صفار البيض والزبدة والملح والفلفل الأسود مع البطاطس مع التحريك للحصول على خليط متجانس.

نلف البطاطس على شكل كرات مدورة ثم نضعها في البيض ثم في البقسماط.

نحضر مقلاة بها زيت غزير ونضعها على نار متوسطة ثم نضع كرات البطاطس حتى نحصل على لون ذهبي ثم يتم تقديمها.

البيتزا المقلاة:



إليكم الأكلة التي يعشقها الكبير والصغير فمن منا لا يشتهي طعمها اللذيذ.

المقادير :

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة صغيرة من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب زبادي.

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.

كوب وربع من الدقيق.

مقادير الحشو :

فلفل أخضر يتم تقطيعه.

جبنة موتزاريلا.

هالابينو.

ملعقتان من الصلصة.

زيتون أسود.

طريقة العمل :

نخلط المقادير بالكامل معا ونتركها عشر دقائق حتى نحصل على عجينة.

نحضر طاسة بمقاس 30 سم ونقسم العجينة نصفين.

يتم لف كل جزء في دائرة ثم نفردها بسمك رفيع داخل طاسة مدهونة زيتًا ثم نضعها على نار هادئة من دقيقة إلى دقيقتين حتى يتحول لونها للون الذهبي.

نقلب العجينة على الجانب الثاني ثم نضيف الحشو ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تستوي.

السمبوسة المقلية :



من أشهر المقبلات التي يمكن عملها بالمنزل بسهولة.

المقادير :

كوب ماء.

ربع كوب زيت.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

لعمل الحشو :

كوب من الجبن المطحون.

ملعقتان من الحجم الكبير من البقدونس المفروم حسب رغبتك.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

طريقة العمل :

نحضر طبقًا كبيرًا ونضع به الدقيق والملح ونقلبهم, نصب الماء ونبدأ في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم نضيف الزيت ونتركها نصف ساعة.

نضع الدقيق ثم نضع العجين عليه ونقطعه بشكل دائري.

نخلط ملعقة صغيرة من الدقيق مع ملعقتين كبيرتين ماء.

نضع الجبن فوق قطع الطحين وندهن طرفيها بخليط من الدقيق والماء.

نسخن كمية كبيرة من الزيت على نار متوسطة ونضع السمبوسة حتى يتغير لونها للون الذهبي ثم يتم تقديمها.

ساندوتشات بسطرمة بالخضار :



يفضل الكثير البسطرمة لرخص ثمنها ولذة مذاقها ويمكن استخدامها في أكثر من طبق, لذا سنرى كيفية إعداد أحد هذه الأطباق وهو طبق شطائر البسطرمة مع الخضار.

طريقة العمل :

نحضر كمية خبز على حسب عدد أفراد الأسرة مع إحضار أي نوع جبن متاح.

نقطع البسطرمة إلى شرائح صغيرة.

نحضر أي نوع من الخضروات المتاحة ونضيفه إلى الشطيرة.

نقدم الشطيرة على طبق التقديم.