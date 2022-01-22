أكلة باشوات .. طريقة عمل كفتة داوود باشا

كفتة داوود باشا تعد واحدة من الأكلات الرئيسية التي يحبها الملايين من الكبار والصغار، ويمكن الاستمتاع بتحضير تلك الوصفة على الطريقة الأصلية بالصلصة بسهولة، كما يمكن إضافة البطاطس لقوام أفضل للصلصة ومذاق أشهى، نتابع معكم فيما يلي للتعرف على طريقة عمل كفتة داوود باشا في المنزل بالصلصة والبطاطس.

طريقة عمل كفتة داوود باشا

يمكن الاستمتاع بتحضير كفتة داوود باشا على الطريقة المصرية بكرات اللحم والبطاطس من خلال تحضير المقادير الآتية:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة بصل كبيرة الحجم مبشورة.

ملح وفلفل أسود حسب المذاق.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

مقادير الصلصة:

2 ثمرة بصل كبيرة الحجم مقطعة إلى شرائح.

ملعقة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق “الطحين الأبيض”.

مرقة دجاج.

ملح وفلفل أسود حسب المذاق.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كوب ماء مغلي او كوب من المرق.

طريقة التحضير

يتم تحضير الكفتة بالخلط في وعاء بين كل من اللحم المفروم والبصل المبشور مع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة.

ثم يتم الخلط جيدًا حتى الحصول على العجينة المتجانسة.

تدخل العجينة في الثلاجة وتترك لمدة ساعة تقريبًا.

ثم تخرج من الثلاجة ويتم تشكيلها إلى كرات متوسطة في الحجم.

توضع كرات الكفتة في صينية مدهونة بالزيت.

تدخل الصينية الفرن، وتترك حتى تمام النضج لمدة 10 دقائق تقريبًا.

كما يمكن قلي الكفتة في الزيت حتى الحصول على اللون الذهبي، وتترك جانبًا.

يتم تحضير الصلصة بوضع ملعقة من الزيت في إناء على النار.

أضف البصل ويتم التقليب حتى الحصول على اللون الأصفر وتذبل.

أضف الدقيق، ثم يتم التقليب، ويتم اضافة بعدها صلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا.

يتم التقليب حتى الحصول على الخليط المتجانس.

ثم أضف المرق، ويترك على النار قليلًا.

بعدها أضف كرات الكفتة.

تترك حتى غليان الصلصة لمدة 10 دقائق تقريبًا.

ثم توضع في أطباق التقديم وتقدم وبالهناء والشفاء.

ملحوظة: في حالة إضافة مكعبات البطاطس، يمكن تجنب اضافة الدقيق، ويتم إضافة البطاطس أولًا قبل كرات الكفتة، وتترك على النار حتى النضج، ثم تضاف الكفتة.