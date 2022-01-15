أكلة البلاليط الإماراتية ألذ الأكلات الخليجية

تشتهر الإمارات كواحدة من الدول الخليجية بتقديم أصناف متنوعة من الطعام تتميز بمذاقها المختلف عن جميع أصناف الطعام المعروفة، وتعتبر أكلة البلاليط من أنواع الأكلات الإماراتية التي تجذب إليها جميع من يتذوقها كبارًا وصغارًا لأنها تجمع بين الطعمين المالح والحلو في نفس الوقت بخليط من المكونات المختلفة نعرفكم عليها فيما يلي مع اسهل طريقة لعمل أكلة البلاليط الإماراتية.

مكونات وجبة البلاليط الإماراتية

نصف كوب سكر حبيبات ناعمة.

سبع ملاعق من السمن البلدي حجمها كبير.

ربع كيلو جرام نودلز وهي شعرية سمكها رفيع.

ربع ملعقة حجمها صغير ملح.

ملعقتين بحجم كبير ماء ورد.

رشة بسيطة من بودرة الزعفران.

ومقدار ملعقة ونصف ملعقة حجمها صغير هيل.

مقادير أومليت البلاليط

ربع ملعقة من ملح الطعام الخشن حجمها صغير.

أربع حبات من البيض حجمها كبير.

طريقة عمل البلاليط الإماراتية

نبدأ بخطوات عمل الأومليت وهي:

وضع البيض والملح في وعاء واحد والخفق جيدًا لحين المزج. في مقلاة متوسطة نضع السمن بها عندما يذوب يتم صب نصف كمية البيض المخفوق به. وعندما تنضج نرفعها عن النار لنضع الكمية المتبقية وتحضير قطعة أخرى.

خطوات عمل البلاليط